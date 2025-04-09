Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktöryönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı.Jose Morais, gazetecilere yaptığı açıklamada, Onvo Antalyaspor karşısında kazanmak için oynayacaklarını söyledi.Çalışmalarının sonucunu aldıklarını belirten Morais, "." dedi.Oyuncularının çok iyi karakterler olduğuna değinen Morais, şöyle konuştu: