Denizlispor'da yeni başkan Kazancıo oldu

Denizlispor'da başkan Erhan Ergil'in istifasından sonra göreve Başkan yardımcısı olarak görev yapan Fatih Aslan Kazacıo getirildi.

Haber; DHA - AA, Fotoğraf; DHA
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Denizlispor'da yeni başkan Kazancıo oldu
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09 Nisan 2025 15:08
Amatör Lig'e düşmeme mücadelesi veren Denizlispor'da geçen hafta başkan Erhan Ergil'in istifası sonrasında kongreye kadar başkanlık görevine Fatih Aslan Kazancıo getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkan yardımcısı olarak görev yapan Fatih Aslan Kazancıo'nun kulüp başkanımız Erhan Ergil'in kendi isteğiyle istifa etmesinin ardından yapılan görev dağılımı sonucunda bir sonraki genel kurula kadar kulüp başkanı olarak yetkilendirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Denizlispor'da yönetime talip olup geçen hafta FIFA'daki acil borç dosyalarını ödeyerek uçurumun kıyısındaki takımın puan silme cezaları almasının önüne geçen eski yöneticilerden Yasin Özpek'in, tarihi henüz açıklanmayan kongrede aday olması bekleniyor.

Sezona Ahmet Yalın Yıldırım başkanlığında başlayan Denizlispor, Aralık ayındaki kongrede aday bulamamış, Ocak ayındaki olağanüstü kongrede göreve seçilen Mehmet Uğur Tatar da kısa sürede istifa edince aynı ay yönetim içinden Erhan Ergil başkan olmuştu.

RIZA MERT AMELİYAT OLDU

Denizlispor'da, Ağrı 1970 Spor maçında sol omzuna aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyuna devam edemeyen futbolcu Rıza Mert Pişirici ameliyat oldu. Yeşil-siyahlılarda futbolcular ve teknik ekip genç oyuncuyu yalnız bırakmadı.

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