Altay'ın 6 puanı silinebilir! Büyük tehlike!

Altay, eski oyuncusu William Douglas De Amorim'in 376 bin euro alacağını 24 Nisan'a kadar ödemezse, 6 puanı silinecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'ın 6 puanı silinebilir! Büyük tehlike!
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09 Nisan 2025 14:32
2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay, eski Brezilyalı oyuncusu William Douglas De Amorim'in alacakları nedeniyle puan silme cezası alma tehlikesi yaşıyor.

Siyah-beyazlı kulüpte 2020-21 sezonunun ilk yarısında 1'inci Lig'de 2 maçta 60 dakika görev yapıp, 1 kez de kupada 90 dakika oynayan Amorim'in 376 bin bin Euro ve 20 bin İsviçre Frangı alacağı olduğu öğrenildi.

İzmir temsilcisinin oyuncu ile yaptığı görüşmeler sonrası 24 Nisan'a kadar ödeme sözü verdiği, ödemenin gerçekleşmemesi halinde Altay'ın 6 puanının silineceği ifade edildi.

Siyah-beyazlı camianın kaynak yaratıp Brezilyalı oyuncuya bir miktar ödeme yaparak puan silme cezasının önüne geçmeyi planladığı bildirildi.

Altay'ın FIFA'da davalık olduğu eski yabancı oyuncularına toplam 11 milyon Euro borcu bulunuyor.

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