TBF Üyesi Gülşah Akkaya, Türk takımlarına güveni tam!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülşah Akkaya, Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin'in mücadele edeceği FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunda şampiyonluk kupasının Türkiye'ye geleceğinden emin olduğunu söyledi.
Kadınlarda Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6'lı Final, bugün İspanya'nın Zaragoza kentinde başlayacak.
Turnuvada son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe, doğrudan yarı finalde mücadele edecek. ÇBK Mersin ise çeyrek finalde Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket ile adını son 4 takım arasına yazdırmak için karşılaşacak.
TBF Yönetim Kurulu Üyesi ve eski milli basketbolcu Gülşah Akkaya, 6'lı Final'e ilişkin Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulundu.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin son 2 sezonu şampiyon tamamladığını, ÇBK Mersin'in ise birer kez ikincilik ve dördüncülük elde ettiğini hatırlatan Akkaya, "6'lı Final'de yer alan ekiplerden 2'si Türk, diğerleri farklı ülkelerden. FIBA Avrupa Ligi, Fenerbahçe Opet'in son 2 sezonda üst üste kazandığı bir kupa. ÇİMSA ÇBK Mersin de Dörtlü Final'e 2 kere katılmış ve o tecrübeyi yaşamış bir takım. Kupanın ülkemize geleceğinden eminim. Basketbolseverler için güzel bir hafta sonu olacak." ifadelerini kullandı.
- "Türk kulüplerinin mutlak bir ağırlığı var"
Gülşah Akkaya, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının mutlak bir ağırlığı olduğunu vurguladı.
Türk temsilcilerinin bu organizasyonda 3 şampiyonluk yaşadığını ve birçok kez de Dörtlü Final'de mücadele ettiğini aktaran Akkaya, "Türk kulüplerinin FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mutlak bir ağırlığı var. Bu da mutluluk verici. Fenerbahçe yıllardır istikrarlı bir şekilde Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda yer alıyor. Bu da tabii kulübün istikrarlı bir yatırım yapması, altyapısı ve teknik ekibin kadro mühendisliği ile vizyonu dahilinde olan bir şey. ÇBK Mersin de genç bir kulüp olmasına rağmen büyük bir yükselişte. Bu durum, onların vizyonunu, kurumsal yapılarını ve organizasyon başarılarını gösteriyor. İki temsilcimizin de teknik yeterlilikleri ve tecrübeleriyle ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Taraftarlarımız için heyecan verici, Türk basketbolu için ise değerli bir organizasyon olacağı kanaatindeyim. İki takımımıza da 6'lı Final'de başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.
TBF Üyesi Gülşah Akkaya, Türk takımlarına güveni tam!
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülşah Akkaya, Fenerbahçe Opet ve ÇİMSA ÇBK Mersin'in mücadele edeceği FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'inde Türkiye'nin şampiyon olacağına emin olduğunu belirtti.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülşah Akkaya, Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin'in mücadele edeceği FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunda şampiyonluk kupasının Türkiye'ye geleceğinden emin olduğunu söyledi.
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