Haber Tarihi: 09 Nisan 2025 16:00 - Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2025 16:00

Bitcoin (BTC) Neden Düştü, Düşüyor? 9 Nisan 2025

Trump'ın tarifelerinin pazartesi günü yürürlüğe girmesiyle küresel piyasalar oynaklığa hazırlanıyor ancak bazıları kripto paralarla ilgili endişelerin abartılı olduğunu söylüyor. Peki 9 Nisan 2025 Bitcoin (BTC ve kripto paralar neden düşüyor?

Bitcoin (BTC) Neden Düştü, Düşüyor? 9 Nisan 2025
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Dünyanın en büyük kripto para birimi neden bu kadar hızlı bir şekilde değer kaybediyor? Bu sorunun cevabı, hem küresel ekonomik faktörlerde hem de kripto para ekosisteminin kendi dinamiklerinde yatıyor.

Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor?

Kripto varlık piyasası yeni haftaya kasırgayla girdi.

Bitcoin 7 Kasım'dan bu yana ilk kez 75 bin doların altını test etti. Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ether de 1.400 dolar seviyesine doğru çekildi.

BTC Markets finans müdürü ve kripto analisti Charlie Sherry bir araştırma notunda, "Bir an için kripto sabit kalabilir gibi göründü, ancak kripto piyasalarının 7/24 doğası gereği, yatırımcılar Pazar günü tam 'satış modunda' uyandılar" değerlendirmesini yaptı.

Tarifeler ABD'de resesyon endişelerinin de tırmanmasına neden oldu. JPMorgan başekonomisti Michael Feroli cuma günü bankanın müşterileri ile paylaştığı notta, açıklanan tarifelerin etkisiyle ABD ekonomisinin bu yıl resesyona girmesini beklediklerini ifade etti.

Notta, "Daha önce son çeyrekte yıllık bazda yüzde 1,3 büyümesini beklediğimiz reel gayrisafi yurtiçi hasılanın şimdi yüzde 0,3 daralmasını bekliyoruz" denildi. Feroli, enflasyondaki artışa rağmen, işgücü piyasasındaki zayıflık nedeniyle, Fed'in haziran ayında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağını öngördü. ABD büyüme tahminleri Citi ekonomistleri tarafından yüzde 0,1'e, UBS ekonomistleri tarafından yüzde 0,4'e düşürüldü.
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