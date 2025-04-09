Sibel Taşçıoğlu diziden neden ayrılıyor? Pembe diziden neden ayrıldı?

Bu yıl üçüncü sezonunu tamamlamaya hazırlanan Kızılcık Şerbeti oyuncuları ve konusuyla gündemde yer almaya devam ediyor. Daha önce de Settar Tanrıöğen ve Müjde Uzman'ın diziden ayrılması gündem olurken, şimdi ise bir diğer başrol oyuncusu Kızılcık Şerbeti Pembe karakterini canlandıran başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun kadrodan ayrılacağı söylentileri gündem oldu. Konuyla ilgili Birsen Altuntaş detaylara yer verdi. Peki, Kızılcık Şerbeti Pembe diziden ayrılıyor mu, Sibel Taşçıoğlu ne zaman veda edecek? İşte, Kızılcık Şerbeti Pembe neden ayrılıyor? İşte merak edilenler...

Birsen Altundaş'ın haberine göre, değerli oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği Pembe'nin son sahneleri 8 Nisan salı günü çekilecek.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizide, Pembe'nin hikayesinin bittiği iddia ediliyor. Önümüzdeki hafta ekrana gelecek Kızılcık Şerbeti 96. bölümde Kızılcık Şerbeti Pembe karakteri ile Sibel Taşçıoğlu ekibe veda edecek.

Sibel Taşçıoğlu, 28 Temmuz 1976'da Osmangazi, Bursa'da doğdu. 1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda 'Tılsım' adlı çocuk oyununda oynadı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 2000 - 2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı. 2007 yılında Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina oyununda rol aldı. 1998'den bu yana Rus Gelin adlı ilk sinema filminde ve Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe ve Pulsar adlı TV dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda animasyon filmlerde seslendirme yapmaktadır. Taşçıoğlu, Medcezir adlı televizyon dizisinde Nevin karakterini canlandırmıştır. Taşçıoğlu, Murat Kolçakköstendil ile evlidir.