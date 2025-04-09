Erzurumspor - Çorum FK yenişemedi

Trendyol 1.Lig'in 33. hafta maçında Erzurumspor, Çorum FK'yi konuk etti.



Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik skorla berabere bitti.



Erzurumspor'un golünü dakika 62'de Cheikne Sylla kaydetti. Çorum FK'ye beraberliği getiren golü ise dakika 74'te Burak Süleyman attı.



Çorum FK, teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde çıktığı beşinci maçta da yenilgi yaşamadı.



Bu sonucun ardından Erzurumspor, puanını 55 yaptı. Çorum FK ise puanını 48'e yükseltti.



Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Erzurumspor, Adanaspor deplasmanına gidecek. Çorum FK, Manisa FK'yi konuk edecek.



Stat: Erzurum Kazım Karabekir



Hakemler: Mehmet Ali Özer, Serdar Soydan, Barış Çiçeksoyu



Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Roshi (Dk. 90+1 Koray Kılınç), Crociata, Yakup Kırtay (Dk. 84 Tasev), Giorbelidze, Teklic (Dk. 76 Furkan Özhan), Eren Tozlu, Sylla



Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre (Dk. 70 Eren Karadağ), Toure, Kadir Seven, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Atakan Akkaynak (Dk. 90+4 Avounou), Diniyev, Tunahan Ergül, Ali Akman (Dk. 70 Verheydt), Burak Süleyman (Dk. 90 Suat Kaya)



Goller: Dk. 62 Sylla (Erzurumspor FK), Dk. 74 Burak Süleyman (Ahlatcı Çorum FK)



Sarı kartlar: Dk. 15 Sylla, Dk. 81 Furkan Özhan, Dk. 84 Eren Tozlu, Dk. 90+4 Koray Kılınç (Erzurumspor FK), Dk. 22 Erkan Kaş, Dk. 57 Landre, Dk. 83 Atakan Akkaynak, (Ahlatcı Çorum FK)



