Galatasaray'a 5. yıldızla birlikte 'yıldız' yağacak

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da teknik heyet ve yönetim mücadeleye odaklandı.
Sarı-kırmızılı takım, kalan 8 haftada tarihi şampiyonluğa ulaşmanın peşine düşerken yönetim ve teknik heyet, transfer konuşmayı yasakladı.
Sezon başında Batshuayi, Jelert, Sara, Jakobs, Osimhen ve Sallai'yi kadrosuna katan, ara transfer döneminde Ahmed Kutucu, Lemina, Morata, Cuesta, Frankowski ve Eren Elmalı hamlesi yapan yönetim, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım vizesi gelirse bu kez elini çabuk tutacak.
KALECİ VE 10 NUMARA İÇİN NOKTA TRANSFERLER
Sezon sonunda Muslera ve Mertens'e veda edecek sarı-kırmızılı takım, kaleci ve 10 numara takviyesinde hata yapmak istemiyor.
ODAK NOKTASI 5.YIILDIZ
Ancak şampiyonluk yarışı kızıştığı için Kemerburgaz'da transfer konusunda frene basıldı. Teknik heyet ve yönetim, beşinci yıldıza konsantre oldu.
Galatasaray'da, kalede kaptan Fernando Muslera sonrası transferde dört futbolcunun ismi geçiyor. Cimbom'da yerli transferde Uğurcan ve Berke, yabancı Alisson ve Perri gibi isimler konuşuluyor.
İLKAY'A YAKIN TAKİP
İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'ın durumu takip ediliyor. 1 Temmuz 2016'da Manchester City'nin B.Dortmund'dan 27 milyon Euro'ya aldığı oyuncu için kariyerinde toplam 33 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
LİG BİTENE KADAR HAMLE YOK
Şampiyonluğa öncelik veren sarı-kırmızılılar, lig bitene kadar transfer konusunda hamle yapmayacak.
SADECE OSIMHEN'İN KARARI BEKLENİYOR
Sarı-kırmızılılar, sadece Victor Osimhen'in kararına göre İtalyan devi Napoli ile masaya oturacak.
Sarı-kırmızılı takım, kalan 8 haftada tarihi şampiyonluğa ulaşmanın peşine düşerken yönetim ve teknik heyet, transfer konuşmayı yasakladı.
Sezon başında Batshuayi, Jelert, Sara, Jakobs, Osimhen ve Sallai'yi kadrosuna katan, ara transfer döneminde Ahmed Kutucu, Lemina, Morata, Cuesta, Frankowski ve Eren Elmalı hamlesi yapan yönetim, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım vizesi gelirse bu kez elini çabuk tutacak.
KALECİ VE 10 NUMARA İÇİN NOKTA TRANSFERLER
Sezon sonunda Muslera ve Mertens'e veda edecek sarı-kırmızılı takım, kaleci ve 10 numara takviyesinde hata yapmak istemiyor.
ODAK NOKTASI 5.YIILDIZ
Ancak şampiyonluk yarışı kızıştığı için Kemerburgaz'da transfer konusunda frene basıldı. Teknik heyet ve yönetim, beşinci yıldıza konsantre oldu.
Galatasaray'da, kalede kaptan Fernando Muslera sonrası transferde dört futbolcunun ismi geçiyor. Cimbom'da yerli transferde Uğurcan ve Berke, yabancı Alisson ve Perri gibi isimler konuşuluyor.
İLKAY'A YAKIN TAKİP
İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'ın durumu takip ediliyor. 1 Temmuz 2016'da Manchester City'nin B.Dortmund'dan 27 milyon Euro'ya aldığı oyuncu için kariyerinde toplam 33 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
LİG BİTENE KADAR HAMLE YOK
Şampiyonluğa öncelik veren sarı-kırmızılılar, lig bitene kadar transfer konusunda hamle yapmayacak.
SADECE OSIMHEN'İN KARARI BEKLENİYOR
Sarı-kırmızılılar, sadece Victor Osimhen'in kararına göre İtalyan devi Napoli ile masaya oturacak.