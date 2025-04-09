Hakim Ziyech'ten sonra Declan Rice

Declan Rice, Şampiyonlar Ligi'nde Hakim Ziyech'ten sonra bir maçta iki frikik golü atan isim oldu. Rice, bunu Real Madrid'e karşı yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakim Ziyech'ten sonra Declan Rice
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09 Nisan 2025 14:59
Son güncelleme 09 Nisan 2025 15:01
Arsenal'in İngiliz orta saha oyuncusu Declan Rice, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup ve lig aşamasının ardından yapılan maçlarda iki frikik golü atan ilk futbolcu oldu.

İngiltere temsilcisi Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk ettiği İspanya'nın Real Madrid takımı karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetinde Declan Rice, müsabakada 12 dakika içinde attığı iki şık frikik golüyle tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ise daha önce 4 futbolcu grup maçları sırasında bir maçta 2 frikik golüne imza atmıştı.

Galatasaray'da forma giydiği dönemde Faslı yıldız oyuncu Hakim Ziyech de UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda İngiliz ekibi Manchester United'a 2 frikik golü atmış ve karşılaşma 3-3 berabere bitmişti. Grup maçlarında ayrıca Rivaldo, Cristiano Ronaldo ve Neymar, aynı başarıyı göstermişti.

İngiliz futbolcu Declan Rice; Rivaldo, Cristiano Ronaldo, Neymar ve Hakim Ziyech'in ardından aynı Şampiyonlar Ligi maçında iki serbest vuruş golü atan beşinci oyuncu olurken, bunu Real Madrid'e karşı yapan ilk oyuncu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta 2 frikik golü atan oyuncular şu şekilde:

Futbolcu Takımı Rakip Takım Yıl
Declan Rice Arsenal Real Madrid 2025
Hakim Ziyech Galatasaray Manchester United 2023
Neymar PSG Kızılyıldız 2018
Cristiano Ronaldo Real Madrid Zürih 2009
Rivaldo Barcelona Milan 2000
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
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