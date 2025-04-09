iPhone'a zam gelecek mi? Apple'a zam gelecek mi? (2025)

Trump'ın tarifeleri sonrası, teknoloji devi Apple büyük kayıplar yaşadı. Çin'in misilleme olarak yaptığı yanıt, şirketin finansal performansını daha da olumsuz etkiledi. Trump, Çin'in tarifeleri geri çekmemesi durumunda, Çin'e uygulanan gümrük vergisinin yüzde 54'e çıkarılacağı tehdidinde bulundu. Bu durumda, özellikle Apple, yüksek gümrük vergilerinden en çok etkilenecek şirket olacak.

Analistlere göre Apple, %54 gümrük vergisiyle karşı karşıya olan Çin'e olan büyük bağımlılığı nedeniyle ticaret savaşına en çok maruz kalan şirketlerden biri.

Şirketin hisseleri son üç işlem gününde değerinin yaklaşık yüzde 20'sini kaybederek piyasa değerinin neredeyse 640 milyar dolar kayıp yaşadı

Piyasa tarife duyurularından etkilenirken, Pazartesi günü teknoloji megakapları arasında yalnızca Apple, Microsoft ve Tesla düşüş görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi zamlarından sonra New York borsası tarihi bir düşüş görülmüştü, ardından büyük şirket hisseleri değer kaybetmeye başladı bu kayıpta en çok darbeyi alan Apple oldu yüzde 3,7 değer kaybı yaşadığı görüldü.

Bu satışla birlikte Apple'ın üç günlük düşüşü %19'a ulaştı ve bu düşüş 638 milyar dolarlık piyasa değerini yok etti.

Apple'ın diğer ülkeler olan Hindistan, Vietnam ve Tayland'da üretim yapmasına rağmen, bu ülkeler de Trump'ın kapsamlı planının bir parçası olarak artan gümrük vergileriyle karşı karşıya kaldı.

Teknolojinin devi olan Apple Trump'ın tariflerinden sonra zor günler yaşamakta. Nasdaq, yüzde 10 düşerek beş yıldan uzun bir sürenin en kötü perfomansını sergiledi. Pazartesi gününü yükselmeden tamamladı.

Analistler, yeni vergiler yürürlüğe girdiğinde Apple'ın muhtemelen ya fiyatları yükseltmesi ya da ek tarife maliyetlerini karşılaması gerekeceğini söylüyor. UBS analistleri Pazartesi günü Apple'ın en üst seviye iPhone'unun fiyatının mevcut fiyatı olan 1.199 dolardan yaklaşık 350 dolar ya da yaklaşık %30 artabileceğini tahmininde bulundu.

Barclays analisti Tim Long, Apple'ın fiyatları yükseltmesini beklediğini, aksi takdirde şirketin hisse başına kazançta %15'e varan bir kesintiye uğrayabileceğini yazdı. Apple ayrıca tedarik zincirini yeniden düzenleyerek ABD'ye yapılan ithalatın daha düşük gümrük vergisi uygulanan diğer ülkelerden gelmesini sağlayabilir.

Apple son olaylar hakkında yorum yapmayı reddetti.