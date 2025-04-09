Oklahoma City Thunder'ın Los Angeles Lakers karşısında aldığı 136-120'lik galibiyet, Luka Doncic'in tartışmalı şekilde oyundan atılmasıyla gölgelendi.



Maçın dördüncü çeyreğinde, sayı bulmasının ardından saha kenarındaki Thunder taraftarı Jeremy Price ile laf atışmasına giren Doncic, hakem J.T. Orr tarafından ikinci teknik faulünü alarak oyundan ihraç edildi.



Maç sonrası konuşan Doncic, "Hakemle bir ilgisi yoktu bu olayın, o yüzden anlamıyorum," ifadelerini kullandı.



Taraftar Jeremy Price da ESPN'e yaptığı açıklamada, "Şutun kısa olduğunu söyledim. O da bana argo bir sözle karşılık verdi. O sırada JT bunu gördü ve teknik faul verdi," dedi.



Ancak maçın başhakemi Tony Brothers, Doncic'in doğrudan hakeme bakarak küfür ettiğini ve bu yüzden ikinci teknik faulü aldığını belirtti.



Lakers oyuncusu Jarred Vanderbilt ise hakem kararlarını "kişisel" olarak nitelendirdi ve Orr'un, ilk teknik faul sonrası "Lakers'tan herkesle konuşurum, Luka hariç," dediğini iddia etti.



Doncic, oyundan çıktığında 23 sayı kaydetmişti. Lakers, onun son basketiyle 108-107 öne geçmişti. Ancak ardından Thunder, 7:42 kala başladığı seride rakibini 29-12 geride bırakarak maçı domine etti.



