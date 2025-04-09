Barcelona-Borussia Dortmund maçı Tabii canlı izle şifresiz | Barcelona - Borussia Dortmund Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

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Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında evinde güçlü rakibi Borussia Dortmund ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Tabii Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ARALARINDAKİ SON MAÇLAR



Barcelona ve Borussia Dortmund, bugünkü karşılaşma öncesindeki son olarak geçtiğimiz yılın aralık ayında karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında karşılaşan iki ekibin mücadelesinde 3 puanı Barcelona aldı. Barcelona'nın gollerini Raphinha ve Ferran Torres (2), Borussia Dortmund'un gollerini ise Sehrou Guirassy (2) kaydetti. Bu mücadele öncesinde iki takım 2019/20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında karşı krarşıya gelmiş ve ilk maç golsüz eştilikle tamamlanmış, ikinci maçı ise Barcelona 3-1 kazanmıştı.

BARCELONA'DA SON DURUM



LaLiga'da Real Madrid'in 4 puan önünde ilk sırada yer alan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 19 puanla ikinci sırada tamamladı. Katalan ekibi, son 16 turunda Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica ile karşılaştı. İlk maçta rakibini 1-0, ikinci maçta ise 3-1 yenen Barcelona adını son 8 takım arasına yazdırdı. Barcelona bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki tek yenilgisini Monaco deplasmanında aldı. Devler Ligi'nde son olarak 2014-15 sezonunda finale kalan ve şampiyon olan Barcelona, 10 yıl sonra yeniden Avrupa'nun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kupasını müzesine götürmek istiyor.

BORUSSIA DORTMUND'DA SON DURUM



Bundesliga'da bu sezon zirve yarışının uzağında kalan Borussia Dortmund ligdeki kötü durumu geçtiğimiz sezon olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde toparlamanın peşinde. Ligde 8. sırada yer alan Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasnını 10. sırada tamamladı ve play-off'la son 16'ya kaldı. Play-off'ta Sporting, son 16'da ise Lille'i eleyen Alman devi, geçtiğimiz sezonki final başarısını yeniden tekrarlamak ve kupaya ulaşmak istiyor.

Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Inigo, Balde, Pedri, Gavi, De Jong, Raphinha, Yamal, Lewandowski

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Emre, Anton, Bensabaini, Nmecha, Chukwuemeka, Beier, Brandt, Adeyemi, Guirassyy