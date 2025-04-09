Haber Tarihi: 09 Nisan 2025 19:36 - Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2025 19:36

Barcelona-Borussia Dortmund maçı Tabii canlı izle şifresiz | Barcelona - Borussia Dortmund Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Barcelona - Borussia Dortmund TRT 1 Tabii izle şifresiz | Barcelona - Borussia Dortmund maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında Borussia Dortmund ile karşılaşacak olan Barcelona, zorlu mücadele için hazır. Şifresiz olarak TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Barcelona - Borussia Dortmund maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Barcelona - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona - Borussia Dortmund maçı canlı yayın izleme detayları...

Barcelona-Borussia Dortmund maçı Tabii canlı izle şifresiz | Barcelona - Borussia Dortmund Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
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Barcelona - Borussia Dortmund maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

BARCELONA - BORUSSIA DORTMUND MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



BARCELONA - BORUSSIA DORTMUND MAÇINI CANLI İZLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BARCELONA - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında evinde güçlü rakibi Borussia Dortmund ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Tabii Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BARCELONA - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona-Borussia Dortmund maçı 9 Nisan Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.

ARALARINDAKİ SON MAÇLAR

Barcelona ve Borussia Dortmund, bugünkü karşılaşma öncesindeki son olarak geçtiğimiz yılın aralık ayında karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında karşılaşan iki ekibin mücadelesinde 3 puanı Barcelona aldı. Barcelona'nın gollerini Raphinha ve Ferran Torres (2), Borussia Dortmund'un gollerini ise Sehrou Guirassy (2) kaydetti. Bu mücadele öncesinde iki takım 2019/20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında karşı krarşıya gelmiş ve ilk maç golsüz eştilikle tamamlanmış, ikinci maçı ise Barcelona 3-1 kazanmıştı.

BARCELONA'DA SON DURUM

LaLiga'da Real Madrid'in 4 puan önünde ilk sırada yer alan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 19 puanla ikinci sırada tamamladı. Katalan ekibi, son 16 turunda Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica ile karşılaştı. İlk maçta rakibini 1-0, ikinci maçta ise 3-1 yenen Barcelona adını son 8 takım arasına yazdırdı. Barcelona bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki tek yenilgisini Monaco deplasmanında aldı. Devler Ligi'nde son olarak 2014-15 sezonunda finale kalan ve şampiyon olan Barcelona, 10 yıl sonra yeniden Avrupa'nun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kupasını müzesine götürmek istiyor.

BORUSSIA DORTMUND'DA SON DURUM

Bundesliga'da bu sezon zirve yarışının uzağında kalan Borussia Dortmund ligdeki kötü durumu geçtiğimiz sezon olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde toparlamanın peşinde. Ligde 8. sırada yer alan Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasnını 10. sırada tamamladı ve play-off'la son 16'ya kaldı. Play-off'ta Sporting, son 16'da ise Lille'i eleyen Alman devi, geçtiğimiz sezonki final başarısını yeniden tekrarlamak ve kupaya ulaşmak istiyor.

BARCELONA-BORUSSIA DORTMUND MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Inigo, Balde, Pedri, Gavi, De Jong, Raphinha, Yamal, Lewandowski

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Emre, Anton, Bensabaini, Nmecha, Chukwuemeka, Beier, Brandt, Adeyemi, Guirassyy
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