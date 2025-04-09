Haber Tarihi: 09 Nisan 2025 16:01 - Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2025 16:01

Gümüş Neden Düşüyor? 9 Nisan 2025

Gümüş fiyatları Perşembe günü sert bir düşüş yaşayarak ons başına 33,50 doların altına geriledi. Bu düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni tarife önlemleri ve artan ekonomik belirsizlikler etkili oldu.

Gümüş Neden Düşüyor? 9 Nisan 2025
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Başkan Trump'ın tüm ithalat kalemlerine %10 oranında temel bir tarife uygulaması, Çin (%34), Avrupa Birliği (%20) ve Japonya (%24) gibi önemli ticaret ortaklarına yönelik daha yüksek vergiler getirmesi piyasalarda endişe yarattı. Ayrıca, yabancı yapımı otomobillere uygulanan %25'lik tarife de anında yürürlüğe girdi. Trump, bu tarifeleri yerli üretimi desteklemek ve ticaret açıklarını azaltmak için bir strateji olarak savundu.

ALTIN YÜKSELİRKEN GÜMÜŞ BASKI ALTINDA

Bu gelişmelerin ardından altın fiyatları rekor seviyelere yükselirken, gümüş fiyatları emtia piyasalarındaki genel satış dalgasıyla birlikte baskı altında kaldı.

ABD EKONOMİK VERİLERİ DE ETKİLİ OLDU

Öte yandan, ABD'den gelen ekonomik veriler de piyasaları etkiledi. Mart ayında imalat sektöründe daralma yaşanırken, Şubat ayında iş ilanları beklenenden daha fazla düşerek 7,57 milyona geriledi. Yatırımcılar şimdi Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerini bekleyerek ekonomik sinyalleri yakından takip ediyor.

Gümüş fiyatlarındaki bu düşüşün ne kadar süreceği ve piyasaların bu gelişmelere nasıl tepki vereceği merak konusu olmaya devam ediyor.

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