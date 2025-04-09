Haber Tarihi: 09 Nisan 2025 19:19 - Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2025 19:19

AGS başvurusu ne zaman yapılacak? 2025

Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvurusu ne zaman yapılacak sorusu MEB açıklaması ile yanıt buldu. İlk kez yapılacak olan AGS 2025 başvuru tarihi için bekleyiş başladı. Bu yıl öğretmen adayları KPSS yerine Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) girecek. AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek adaylar, eğitim sonrası atanacak. Geçtiğimiz günlerde AGS konu dağılımı yayınlanmıştı. Peki, MEB AGS 2025 ne zaman yapılacak, başvuru tarihi açıklandı mı? İşte Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı konu dağılımı ve başvuru tarihi 2025!

AGS başvurusu ne zaman yapılacak? 2025
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AGS 2025 başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Öğretmen adayları tarafından beklenen Akademi Giriş Sınavı ile ilgili detaylar paylaşıldı. Öğretmen adayları için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) getirildi. AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek adaylar, eğitim sonrası atanacak. MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki, Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir, ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu?

MEB AGS 2025 NE ZAMAN YAPILACAK, BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılında yapılacak olan Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) tarihini duyurdu. Akademi Giriş Sınavı, 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için başvuru tarihleri 8 Mayıs 2025 ile 20 Mayıs 2025 arasında olacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.
 
MEB AGS KAÇ SORU OLACAK?

Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak. ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.
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