AGS başvurusu ne zaman yapılacak? 2025

AGS 2025 başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Öğretmen adayları tarafından beklenen Akademi Giriş Sınavı ile ilgili detaylar paylaşıldı. Öğretmen adayları için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) getirildi. AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek adaylar, eğitim sonrası atanacak. MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki, Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir, ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılında yapılacak olan Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) tarihini duyurdu. Akademi Giriş Sınavı, 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için başvuru tarihleri 8 Mayıs 2025 ile 20 Mayıs 2025 arasında olacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak. ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.