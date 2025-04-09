Karşıyaka Basketbolda sakatlık krizi!

Basketbol Süper Ligi'nde bitime 6 maç kala küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka yabancı oyuncularının sakatlık problemiyle boğuşuyor.



Ocak ayında 6'sı yabancı 7 oyuncunun ayrılması sonrası büyük oranda dağılan kadrosuna transfer yasağını güçlükle açarak 4 yabancı takviyesi yapan yeşil-kırmızılılarda kritik periyotta yeni yabancılardan Gallinat ve Hollins sakatlandı.



Geçen hafta Darüşşafaka deplasmanında omzundaki sakatlık nedeniyle görev yapamayan takımın skorer ismi Gallinat'ın dönüş tarihi belirsiz. Adale sakatlığı bulunan Hollins'in de bu hafta pazar günü Aliağa Petkimspor maçında oynaması zor ihtimal olarak görülüyor.



51 yıldır aralıksız mücadele ettiği ligde kalmayı garantilemek için en az bir ya da iki galibiyet hedefleyen Kaf-Kaf, zorlu randevuya iki yabancıyla çıkmak zorunda kalacak. Karşıyaka, üst üste iki hafta alt sıralardaki direkt rakipleri Petkimspor ve Manisa Basket'le oynayacak.