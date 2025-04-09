UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı

UEFA Konferans Ligi çeyrek final heyecanı,10 Nisan Perşembe günü oynanacak dört karşılaşma ile başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı
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09 Nisan 2025 15:31

UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçları 10 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda 10 Nisan Perşembe günü oynanacak çeyrek final maçların TSİ programı şu şekilde:

19.45 Legia Varşova (Polonya)-Chelsea (İngiltere)

22.00 Real Betis (İspanya)-Jagiellonia (Polonya)

22.00 Celje (Slovenya)-Fiorentina (İtalya)

22.00 Djurgarden (İsveç)-Rapid Wien (Avusturya)

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları ise 17 Nisan Perşembe günü oynanacak.

 

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