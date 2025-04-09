UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçları 10 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda 10 Nisan Perşembe günü oynanacak çeyrek final maçların TSİ programı şu şekilde:
19.45 Legia Varşova (Polonya)-Chelsea (İngiltere)
22.00 Real Betis (İspanya)-Jagiellonia (Polonya)
22.00 Celje (Slovenya)-Fiorentina (İtalya)
22.00 Djurgarden (İsveç)-Rapid Wien (Avusturya)
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları ise 17 Nisan Perşembe günü oynanacak.
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı
UEFA Konferans Ligi çeyrek final heyecanı,10 Nisan Perşembe günü oynanacak dört karşılaşma ile başlıyor.
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09 Nisan 2025 15:31
UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçları 10 Nisan Perşembe günü oynanacak.
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