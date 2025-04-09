Mattia Ahmet Minguzz kimdir, neden öldü?

Cinayet sonrası B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mattia'nın ailesi, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederken, uzmanlar 18 yaş altındaki suçlulara uygulanan ceza indirimi konusunda tartışmalar başlattı. Olay, Türkiye'de çocuk suçluluğu ve gençlik şiddeti üzerine büyük bir kamuoyu tartışmasına yol açarken, siyasi ve sosyal liderler de adalet çağrısında bulundu.

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 14 yaşında hayatını kaybeden bir gençtir. İtalyan şef Andrea Minguzzi ve Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğludur. Mattia'nın ailesi, İtalyan ve Türk kültürlerinin birleşiminden oluşan bir geçmişe sahipti. Genç yaşta umut vadeden bir çocuk olarak çevresinde tanınıyordu.

Mattia, 24 Ocak 2025'te İstanbul'daki hareketli bir sokak pazarında iki genç tarafından bıçaklandı. 15 yaşındaki B.B. tarafından beş kez bıçaklanan Mattia, yere düştükten sonra 16 yaşındaki U.B. tarafından tekmelenmeye devam etti. Olayın ertesi günü Mattia'nın beyin ölümü gerçekleşti. Saldırı anı kameralara kaydedildi ve hızla sosyal medyada yayılarak büyük bir tepki topladı.

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, 15 yaşındaki B. B. tarafından beş kez bıçaklanarak öldürüldü. Bıçaklama sırasında yere düşen Mattia, 16 yaşındaki U. B. tarafından da tekmelenerek devam eden şiddete maruz kaldı. Olay, gençler arasında meydana gelen bir kavga veya tartışmanın ardından yaşandı ve saldırı anı kameralarla kaydedildi.