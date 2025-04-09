AS: "Galatasaray, tarihinin en büyük transferine hazırlanıyor"

İspanyol basınının en çok okunan gazetelerinden AS, Galatasaray'ın Victor Osimhen için ödeyeceği bonservisi ve maaşı açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
AS: 'Galatasaray, tarihinin en büyük transferine hazırlanıyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2025 18:31
Son güncelleme 09 Nisan 2025 18:43
Galatasaray, Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'i takımda tutmanın hesaplarını yapıyor. 

AS'ın haberine göre Galatasaray, tarihinin en pahalı transferini yaparak Nijeryalı yıldızı yeni sezonda da kadroda görmek istiyor. İspanyol gazetesi, bu transfer için ödenmesi planlanan bonservis bedelini ve maaşı da açıkladı. 

İŞTE O TEKLİF

Sarı-Kırmızılıların planı, İtalyan ekibine 70 milyon euro bonservis bedeli ödemek ve oyuncuya her biri net 15 milyon euro olan üç yıllık bir sözleşme teklif etmek. Ayrıca bu rakamın üzerine cazip primlerin de eklenmesi planlanıyor.

Bu teklifin, Avrupa'nın dev kulüplerinin sunduğu maaşlarla yarışabilecek düzeyde olduğu düşünülüyor. Ayrıca, oyuncunun Suudi Arabistan gibi daha yüksek maaşların verildiği liglerde kazanabileceklerine yakın bir gelir anlamına geliyor.

PERFORMANSI 

Galatasaray formasıyla bu sezon 32 maça çıkan Victor Osimhen, 28 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery