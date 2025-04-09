Okan Buruk'tan tek kişilik değişim

Okan Buruk'un Samsunspor ile deplasmanda oynanacak maçta şans vereceği ilk 11'i büyük oranda netleştirdiği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan tek kişilik değişim
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09 Nisan 2025 12:28
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un Samsunspor ile deplasmanda oynanacak maçta şans vereceği ilk 11'i büyük oranda netleştirdiği öğrenildi.

Deneyimli çalıştırıcının kupada Fenerbahçe'ye karşı sahaya sürdüğü ilk 11'den sadece bir değişlik yapacağı ifade ediliyor.

Buruk'un derbide kaleyi koruyan Günay Güvenç'in yerine Samsun maçında Fernando Muslera'ya şans vermesi bekleniyor.

SADECE EYÜP'E TAKILDI

Cimbom ligde sezon sonuna kadar karşılaşacağı 8 rakibinin 7'sini ilk yarıda yendi.

Cimbom, sezonun ilk yarısında söz konusu takımlardan Samsunspor, Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, B Kayserispor, Göztepe ve Başakşehir'i mağlup ederken, Eyüpspor ile 2-2 berabere kalmıştı. 

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