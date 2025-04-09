Serdar Aziz futbolu bırakıyor mu? Temsilcisi açıkladı!

Futbolu bırakacağı iddiaları gündeme gelen Fenerbahçe futbolcusu Serdar Aziz'in temsilcisi, oyuncusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdar Aziz futbolu bırakıyor mu? Temsilcisi açıkladı!
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09 Nisan 2025 19:32
Son güncelleme 09 Nisan 2025 19:34
Futbolu bırakacağı iddiaları gündeme gelen Fenerbahçe futbolcusu Serdar Aziz'in temsilcisi, oyuncusu hakkında Sports Digitale'e açıklamalar yaptı. 

Açıklama şu şekilde: 
"Kamuoyuna Duyuru

Oyuncumuz Serdar Aziz ile kulübü arasında sezon başında yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlayış çerçevesinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürme kararı alınmıştır. Bu süreçte Serdar, profesyonelliğini ve çalışma disiplinini koruyarak çalışmalarına devam etmektedir

Geride kalan yaklaşık 9 aylık dönemde Serdar Aziz'e yurt içi ve yurt dışından gelen teklifler Serdar'ın kariyer hedefleri ve uzun vadeli planları ile örtüşmediğinden dolayı herhangi bir anlaşma sağlanmamıştır

Son günlerde gündeme gelen "futbolu bıraktı" yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Serdar Aziz hem fiziksel hem de mental olarak en güçlü dönemlerinden birini geçirmekte ve bireysel çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

Serdar Aziz, yeni sezonda hedefleriyle örtüşen, kendisini heyecanlandıran ve katkı sunabileceğine inandığı bir projenin parçası olmak için hazırlıklarını sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

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