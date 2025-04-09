Ersun Yanal'ın acı günü: Annesi hayatını kaybetti

Teknik direktör Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ersun Yanal'ın acı günü: Annesi hayatını kaybetti
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09 Nisan 2025 16:22
Teknik direktör Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal, Denizli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Rahatsızlanması üzerine 12 Mart'ta kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Yanal (84), yaşam mücadelesini kaybetti.

Bahriye Yanal'ın naaşı yarın Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

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