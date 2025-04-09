İlkin Aydın: "Emeğimizin karşılığını aldık!"

Voleybol Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin'in Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Galatasaray'da maçın yıldızlarından İlkin Aydın açıklamalarda bulundu.

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İlkin Aydın: 'Emeğimizin karşılığını aldık!'
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09 Nisan 2025 16:16
Voleybol Sultanlar Ligi'nde 1-4 play-off müsabakalarında Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Opet'i konuk etti. Karşılaşmayı kazanan Galatasaray seride durumu 1-0'a getirdi.

İLKİN AYDIN: "EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK"

Mücadelenin ardından Galatasaray Daikin'in kaptanı ve maçın yıldızlarından İlkin Aydın açıklamalarda bulundu:

Maçtan sonra çalışmalarının karşılığını aldıkları için mutlu olduğunu belirten İlkin Aydın, "Onların zaten 5-10-1000 kişi fark etmez, desteklerini hep hissediyoruz. Bizi çok motive ediyorlar. İnanılmaz bir maç oldu. 3 hafta boyunca özveriyle çalıştık. Bugün karşılığını aldık. Aşırı mutluyum. Yarından itibaren ikinci maça çalışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY BAŞANTRENÖRÜ ALBERTO BİGARELLİ: "İNANILMAZ MUTLUYUM"

Maçın ardından konuşan Galatasaray Daikin Başantrenörü Albeerto Bigarelli, mutluluğunu şu şekilde anlattı:

"Gerçekten ne söyleyebilirim ki! Ağlamak istemiyorum. Kızlara savaşmalarını söyledi. İnanılmaz mutluyum."

YASEMİN GÜVELİ: "GÜZEL HAZIRLANDIK"

Karşılaşmanın ardından konuşan Galatasaray Daikin oyuncusu Yasemin Güveli, galibiyeti anlatırken bu ifadeleri kullandı:

"Aşırı mutluyum. 20 gün boyunca güzel hazırlandık. Umarım bir sonraki maçta da elimizden geleni yapıp sahadan mutlu ayrılırız."

AYÇİN AKYOL: "ÇOK GURURLUYUZ"

Galatasaray Daikin oyuncusu Ayçin Akyol, maç sonu duygularını bu ifadelerle açıkladı:

"Çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Bazen geriye düştük, bazen öndeydik ama yaptık, kazandık. Çok iyi, savaşan, canını dişine takan, kazanmak için her şeyi yapan bir Galatasaray vardı."

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