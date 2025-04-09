İlkin Aydın: 'Emeğimizin karşılığını aldık!'

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 1-4 play-off müsabakalarında Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Opet'i konuk etti. Karşılaşmayı kazanan Galatasaray seride durumu 1-0'a getirdi.



İLKİN AYDIN: "EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK"



Mücadelenin ardından Galatasaray Daikin'in kaptanı ve maçın yıldızlarından İlkin Aydın açıklamalarda bulundu:



Maçtan sonra çalışmalarının karşılığını aldıkları için mutlu olduğunu belirten İlkin Aydın, "Onların zaten 5-10-1000 kişi fark etmez, desteklerini hep hissediyoruz. Bizi çok motive ediyorlar. İnanılmaz bir maç oldu. 3 hafta boyunca özveriyle çalıştık. Bugün karşılığını aldık. Aşırı mutluyum. Yarından itibaren ikinci maça çalışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.



GALATASARAY BAŞANTRENÖRÜ ALBERTO BİGARELLİ: "İNANILMAZ MUTLUYUM"



Maçın ardından konuşan Galatasaray Daikin Başantrenörü Albeerto Bigarelli, mutluluğunu şu şekilde anlattı:



"Gerçekten ne söyleyebilirim ki! Ağlamak istemiyorum. Kızlara savaşmalarını söyledi. İnanılmaz mutluyum."



YASEMİN GÜVELİ: "GÜZEL HAZIRLANDIK"



Karşılaşmanın ardından konuşan Galatasaray Daikin oyuncusu Yasemin Güveli, galibiyeti anlatırken bu ifadeleri kullandı:



"Aşırı mutluyum. 20 gün boyunca güzel hazırlandık. Umarım bir sonraki maçta da elimizden geleni yapıp sahadan mutlu ayrılırız."



AYÇİN AKYOL: "ÇOK GURURLUYUZ"



Galatasaray Daikin oyuncusu Ayçin Akyol, maç sonu duygularını bu ifadelerle açıkladı:



"Çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Bazen geriye düştük, bazen öndeydik ama yaptık, kazandık. Çok iyi, savaşan, canını dişine takan, kazanmak için her şeyi yapan bir Galatasaray vardı."



