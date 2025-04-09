Haber Tarihi: 09 Nisan 2025 14:27 - Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2025 14:27

Hızlı ve Öfkeli 11 ne zaman çıkacak? Türkiye'de vizyon tarihi belli oldu

Hızlı ve Öfkeli serisi yeni filmi heyecanla bekleniyor. Hız tutkunları tarafından ilgiyle takip edilen Hızlı ve Öfkeli 11 vizyon tarihi merak konusu oldu. Bir Amerikalı yasadışı sokak yarışı ve silahlı soygun merkezli seri 10 filmden oluşuyor. İlk filmi 2001'de çıkan seri dünya çapında büyük hasılat elde etmiş ve izleyicilerin beğenisini topladı. Şimdi gözler serinin yeni filminde. Peki Hızlı ve Öfkeli 11 ne zaman çıkacak, vizyon tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Hızlı ve Öfkeli 11 ne zaman çıkacak? Türkiye'de vizyon tarihi belli oldu
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Hızlı ve Öfkeli 11 filminin vizyon tarihi merak ediliyor. Tüm zamanların en iyi filmleri arasında gösterilen hız ve aksiyonun eksik olmadığı seri dünya çapında büyük hasılat elde etti. Devam eden en uzun film serilerinden olan Hızlı ve Öfkeli'nin çıkış tarihi Türkiye'de sinemaseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki Hızlı ve Öfkeli ne zaman çıkıyor? İşte, detaylar…

HIZLI VE ÖFKELİ 11 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hızlı ve Öfkeli 11 çıkış tarihi daha önce Nisan 2025 olarak açıklanmıştı. Ancak geçtiğimiz süreçteki Hollywood grevleri sebebiyle filmin 2026 yılı içerisinde vizyona girmesi bekleniyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 11 OYUNCULARI KİMLER, OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU MU?

Hızlı ve Öfkeli serisi 11. filminin kadrosuna dair resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Vin Diesel'in yanı sıra Jason Statham, Helen Mirren ve Gal Gadot'un kadroda yeniden yer alması bekleniyor.
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