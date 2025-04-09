Hızlı ve Öfkeli 11 ne zaman çıkacak? Türkiye'de vizyon tarihi belli oldu

Hızlı ve Öfkeli 11 filminin vizyon tarihi merak ediliyor. Tüm zamanların en iyi filmleri arasında gösterilen hız ve aksiyonun eksik olmadığı seri dünya çapında büyük hasılat elde etti. Devam eden en uzun film serilerinden olan Hızlı ve Öfkeli'nin çıkış tarihi Türkiye'de sinemaseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki Hızlı ve Öfkeli ne zaman çıkıyor? İşte, detaylar…

Hızlı ve Öfkeli 11 çıkış tarihi daha önce Nisan 2025 olarak açıklanmıştı. Ancak geçtiğimiz süreçteki Hollywood grevleri sebebiyle filmin 2026 yılı içerisinde vizyona girmesi bekleniyor.

Hızlı ve Öfkeli serisi 11. filminin kadrosuna dair resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Vin Diesel'in yanı sıra Jason Statham, Helen Mirren ve Gal Gadot'un kadroda yeniden yer alması bekleniyor.