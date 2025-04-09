Massaka neden gözaltına alındı? Massaka kimdir?

Türk rapçi ve söz yazarı Massaka gözaltı haberiyle gündeme geldi. Gerçek adıyla Murat İlhan olan ve 'Massaka' mahlasıyla bilinen rapçi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Massaka neden gözaltına alındı? sorusu da gelişmelerle birlikte merak edildi. Peki, Rapçi Massaka kimdir, gerçek adı ne?

Murat İlhan ya da bilinen sahne adıyla Massaka, 25 Ekim 1984 yılında Almanya Kreuzberg'de dünyaya geldi. Türk rapçi ve söz yazarıdır.

Müzik kariyerine 2002 yılında Almanca olarak başladı. Daha sonra Ceza ve Dr. Fuchs ile ortak çıkardığı 'Soğuk Mevsim' parçasıyla birlikte Almanca Rap'ten Türkçe Rap'e geçiş yaptı.

Türkiye'de gangsta rap'in öncülerinden biri olarak kabul edilen İlhan, kişisel şarkıları ve albümleri dışında aynı anda birçok rapçiye yer verdiği "Katliam" adındaki bir şarkı serisinin de baş sanatçısıdır. Snoop Dogg ile birlikte yayınlamış olduğu "3 Kings" adlı şarkısı ile de bilinmektedir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin çalışma gerçekleştirmiş, "Massaka" lakaplı rapçi Murat İlhan'ın suçu ve suçluyu övücü nitelikte klip yayımladığı belirlenmişti.