Haber Tarihi: 09 Nisan 2025 15:48 - Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2025 15:48

Massaka neden gözaltına alındı? Massaka kimdir?

Sosyal medyada tanınan isimlerden biri olan rapçi Massaka İstanbul Pendik'te gözaltına alındı. Peki, Massaka kimdir? Rapçi Massaka neden gözaltına alındı? Massaka kaç yaşında, nereli?

Massaka neden gözaltına alındı? Massaka kimdir?
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Türk rapçi ve söz yazarı Massaka gözaltı haberiyle gündeme geldi. Gerçek adıyla Murat İlhan olan ve 'Massaka' mahlasıyla bilinen rapçi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Massaka neden gözaltına alındı? sorusu da gelişmelerle birlikte merak edildi. Peki, Rapçi Massaka kimdir, gerçek adı ne?

MASSAKA KİMDİR?

Murat İlhan ya da bilinen sahne adıyla Massaka, 25 Ekim 1984 yılında Almanya Kreuzberg'de dünyaya geldi. Türk rapçi ve söz yazarıdır.

Müzik kariyerine 2002 yılında Almanca olarak başladı. Daha sonra Ceza ve Dr. Fuchs ile ortak çıkardığı 'Soğuk Mevsim' parçasıyla birlikte Almanca Rap'ten Türkçe Rap'e geçiş yaptı.

Türkiye'de gangsta rap'in öncülerinden biri olarak kabul edilen İlhan, kişisel şarkıları ve albümleri dışında aynı anda birçok rapçiye yer verdiği "Katliam" adındaki bir şarkı serisinin de baş sanatçısıdır. Snoop Dogg ile birlikte yayınlamış olduğu "3 Kings" adlı şarkısı ile de bilinmektedir.

MASSAKA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin çalışma gerçekleştirmiş, "Massaka" lakaplı rapçi Murat İlhan'ın suçu ve suçluyu övücü nitelikte klip yayımladığı belirlenmişti.
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