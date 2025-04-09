Üç milli güreşçi, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Yasemin Adar Yiğit, Evin Demirhan Yavuz ve Bediha Gün, finale yükseldi.



Başkent Bratislava'daki organizasyonda kadınlar kategorisinde karşılaşmalar başladı. 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı.



76 kilo çeyrek finalinde İtalyan Enrica Rinaldi'yi 4-0 öndeyken tuşla yenen Yasemin, Avusturyalı Martina Kuenz ile yaptığı yarı final karşılaşmasını 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı. Kariyerinde 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi, finalde Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşılaşacak.



Kadınlar 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan Yavuz, çeyrek finalde, Dünya Güreş Birliği (UWW) takımı adına güreşen Natallia Varakina'yı 7-0 yendi. Evin'in 7-5 önde olduğu yarı final müsabakasında ise dünya ikincisi Rumen Emilia Alina Vuc son bölümde sakatlanarak karşılaşmadan çekildi ve milli güreşçi finale çıktı.



59 kiloda sırasıyla İtalyan Aurora Russo'yu 2-1, Moldovalı Mariana Cherdivara'yı 2-0 ve Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Alyona Kolesnik'i 3-0 yenen Bediha Gün de finale kaldı.



Finalde Evin, Ukraynalı Oksana Livach, Bediha ise Anastasiia Sidelnikova (UWW) ile karşı karşıya gelecek.



Buse ve Tuba'nın bronz madalya şansı sürüyor



Dünya Güreş Birliği tarafından 2024'ün kadınlarda en iyi güreşçisi seçilen dünya şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü Buse Tosun Çavuşoğlu, 68 kilo çeyrek finalinde Alina Shauchuk'a (UWW) 3-2 yenildi. Bronz madalya şansı süren Buse, repesajda Arnavut Albina Drazhi ile mücadele edecek.



55 kilo çeyrek final maçında Ekaterina Verbina'ya (UWW) yenilen Tuba Demir, repesaj yapmadan Ukraynalı Oleksandra Khomenets ile bronz madalya maçına çıkacak.



Kadınlar 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda repesaj ve madalya karşılaşmaları perşembe günü yapılacak.



