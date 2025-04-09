Nuh'un Gemisi nerede battı, bulundu mu?

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların bulunduğuna inanılan alan, sürekli olarak arkeologların ilgisini çeken bir bölge olmuştur. Bu keşif, 1959 yılında Yüzbaşı İlhan Durupınar'ın, bölgenin haritalarını oluşturmak amacıyla hava fotoğrafları üzerinde yaptığı çalışmalarla başlamıştır.



Durupınar, Nuh'un Gemisi kalıntılarının bulunduğu düşünülen alanı, Ağrı Dağı'nın Telçeker köyü yakınlarında tespit etmiş ve bu bölge zamanla Durupınar Oluşumu olarak adlandırılmıştır.



HER HAYVAN TÜRÜNDEN BİR ÇİFT...



Nuh'un Gemisi efsanesine göre, büyük tufandan kurtulmak için Nuh Peygamber, devasa bir gemi inşa ederek her hayvan türünden bir çiftini alıp onları korumuştu. Yüzyıllar boyunca Nuh'un Gemisi'nin varlığı tartışılmış ve Nuh'un Gemisi nerede? sorusu sürekli olarak gündeme gelmiştir.

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