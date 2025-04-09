Haber Tarihi: 09 Nisan 2025 16:24 - Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2025 16:24

Nuh'un Gemisi nerede battı, bulundu mu?

Türkiye'nin Ağrı il sınırlarında yer aldığı düşünülen Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarını gün yüzüne çıkarmak amacıyla bilim insanları çalışmalarına başladı. Arkeologlar, geminin dinlenme noktasına dair güçlü kanıtlar elde ettiklerini ifade ediyor. Peki, Nuh'un Gemisi nerede battı, bulundu mu?

Nuh'un Gemisi nerede battı, bulundu mu?
Abone Ol
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların bulunduğuna inanılan alan, sürekli olarak arkeologların ilgisini çeken bir bölge olmuştur. Bu keşif, 1959 yılında Yüzbaşı İlhan Durupınar'ın, bölgenin haritalarını oluşturmak amacıyla hava fotoğrafları üzerinde yaptığı çalışmalarla başlamıştır.

Durupınar, Nuh'un Gemisi kalıntılarının bulunduğu düşünülen alanı, Ağrı Dağı'nın Telçeker köyü yakınlarında tespit etmiş ve bu bölge zamanla Durupınar Oluşumu olarak adlandırılmıştır.

HER HAYVAN TÜRÜNDEN BİR ÇİFT...

Nuh'un Gemisi efsanesine göre, büyük tufandan kurtulmak için Nuh Peygamber, devasa bir gemi inşa ederek her hayvan türünden bir çiftini alıp onları korumuştu. Yüzyıllar boyunca Nuh'un Gemisi'nin varlığı tartışılmış ve Nuh'un Gemisi nerede? sorusu sürekli olarak gündeme gelmiştir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Nuh
Gündem

Diğer Haberler

Nuh'un Gemisi nerede battı, bulundu mu? Gündem Nuh'un Gemisi nerede battı, bulundu mu?
Ersun Yanal'ın acı günü: Annesi hayatını kaybetti Futbol Ersun Yanal'ın acı günü: Annesi hayatını kaybetti
Kayserispor, 'son düzlük'teki performansıyla lige tutunuyor Mondihome Kayserispor Kayserispor, "son düzlük"teki performansıyla lige tutunuyor
Erzurumspor - Çorum FK yenişemedi Spor Toto 1. Lig Erzurumspor - Çorum FK yenişemedi
Göztepe, kalesini gole kapatamıyor! Göztepe Göztepe, kalesini gole kapatamıyor!
Massaka neden gözaltına alındı? Massaka kimdir? Gündem Massaka neden gözaltına alındı? Massaka kimdir?
Real Madrid, yine unutulmayacak bir geri dönüş peşinde Real Madrid Real Madrid, yine unutulmayacak bir geri dönüş peşinde
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı UEFA Konferans Ligi UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!
2
Ancelotti: "Futboldan yoksunduk"
3
Florentino Perez'i güldürecek Arda Güler teklifi
4
Courtois: "Goller güzeldi ama..."
5
Galatasaray'ın yeni beki Arsenal'den: Nuno Tavares!
6
Arteta: "Takımla gurur duyuyorum"
7
Getafe, Alvaro Morata'yı transfer etmek istiyor!

SON HABERLER