Ingram'ın sezona devam edip etmeyeceği bilinmiyor

Toronto Raptors'ın yeni transferi Brandon Ingram'ın sezonu kapatma ihtimali gündeme geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Ingram'ın sezona devam edip etmeyeceği bilinmiyor
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13 Şubat 2025 11:19
Toronto Raptors'ın yeni oyuncusu Brandon Ingram'ın sezonu kapatma ihtimali gündeme geldi.

Koç Darko Rajakovic, oyuncunun durumu hakkında net bir şey söyleyemeyeceğini belirtti.

Ingram, son olarak 7 Aralık'ta New Orleans Pelicans formasıyla sahaya çıkmış ve Oklahoma City Thunder karşısında yaşadığı bilek sakatlığı nedeniyle 27 maç kaçırmıştı.

Toronto'ya takas edilmesinin ardından dört maç daha forma giymeyen Ingram'ın, sakatlığının seyrine göre iki haftada bir değerlendirileceği bildirildi.


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