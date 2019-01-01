Ingram, En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu seçildi!

New Orleans Pelicans yıldızı Brandon Ingram, NBA'de 2019-20 sezonunun En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu seçildi.



Ödül için Miami Heat'ten Bam Adebayo ve Dallas Mavericks'ten Luka Doncic ile yarışan Ingram, seçkin medyadan oluşan küresel bir panelden 42 birincilik oyu aldı.



22 yaşındaki oyuncu, Pelicans'la oynadığı ilk sezonunda sayılarda, ribaundlarda, asistlerde, top çalmalarda ve 3 sayılık yüzdesinde, kariyerinin en yüksek noktasına ulaşarak, 2019-20 sezonunda oyununu yükseltmiş oldu.



Ingram, ödülü kazanmasıyla ilgili "Sakatlanıp Eylül ayına kadar sahaya çıkamadığım için, hazırlık maçlarına ve normal sezona başlamak için çok az zamanım vardı, ama buna hazırdım." şeklinde konuştu.



Bu sezonun ödülleri, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart sezonunun askıya alınmasından önceki sezon ile değerlendiriliyor ve bubble'daki performanslar geçerli olmuyor.



Sezonun ertelenmesi öncesi Ingram, oynadığı 62 maçta 23.8 sayı, 6.1 ribaund ve 4.2 asist ortalamalar yakalamıştı.



