İngiltere Premier Lig'de maçlar seyircisiz oynanacak

Dünyayı etkisine altına alan koronavirüs salgını, insanların topluluklar halinde bir aya geldiği tüm organizasyonların iptal olmasına neden oluyor. Avrupa'da ve dünyada birçok ligin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanması yönünde kararlar alınmasının ardından İngiltere Premier Lig için de flaş gelişme yaşandı.Manchester City - Arsenal maçının koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından İngiltere Premier Lig'de önemli gelişmeler yaşandı. İngiliz hükümetinin koronavirüs ile mücadele politikası kapsamında, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar alındı.The Times gazetesi, sezonun durdurulması yerine maçların seyircisiz oynanacağını duyurdu. Bu kararın neticesinde sadece Premier Lig değil, İngiltere'de alt liglerdeki tüm maçların da seyircisiz oynanacağı belirtildi.Bu arada alınan önlemler kapsamında insanların toplu şekilde barlarda bir araya gelmemesi için, barlarda maç yayınlarının geçici olarak yasaklanacağı duyuruldu. Ayrıca Premier Lig maçlarının cumartesi günleri 15:00'ten (yerel saat) sonra oynatılmaması yönünde karar alındığı vurgulandı.