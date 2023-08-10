İngiltere Premier Lig'de yeni sezon start veriyor!

İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonu, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.



Avrupa futbolunun 5 büyük ülkesinden biri olarak kabul edilen İngiltere'de sezonun açılış maçı, son şampiyon Manchester City ile yeniden Premier Lig'e yükselen Burnley arasında yapılacak. Mücadele, TSİ 22.00'de Turf Moor Stadı'nda oynanacak.



İlk haftanın dikkati çeken karşılaşmasında ise Chelsea ile Liverpool sahaya çıkacak. İki takım, 13 Ağustos Pazar günü TSİ 18.30'da Stamford Bridge Stadı'nda kozlarını paylaşacak.



Manchester City-Arsenal rekabeti



Ligde geçen sezon yaşanan Manchester City-Arsenal rekabetinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.



Geçen sezon girdiği kıyasıya şampiyonluk yarışını son haftalarda yaptığı puan kayıplarıyla Manchester City'ye kaybeden Arsenal, rakibi karşısında elde ettiği Community Shield zaferiyle yeni sezon öncesi iddiasını ortaya koydu.



Mauricio Pochettino teknik direktörlüğünde kadroda yeniden yapılanmaya giden Chelsea, geçen sezonki çıkışıyla dikkati çeken Newcastle United, eski günlerini arayan Manchester United ve Jürgen Klopp önderliğinde yeniden zirveyi hedefleyen Liverpool'un performansları da merak konusu olacak.



İlk hafta programı



11 Ağustos Cuma:



22.00 Burnley-Manchester City



12 Ağustos Cumartesi:



14.30 Arsenal-Nottingham Forest



17.00 Bournemouth-West Ham United



17.00 Brighton-Luton Town



17.00 Everton-Fulham



17.00 Sheffield United-Crystal Palace



19.30 Newcastle United-Aston Villa



13 Ağustos Pazar:



16.00 Brentford-Tottenham



18.30 Chelsea-Liverpool



14 Ağustos Pazartesi:



22.00 Manchester United-Wolverhampton



