İngiltere'de yılın futbolcusu Kevin De Bruyne

Kevin de Bruyne, İngiltere'de Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından üst üste 2. kez yılın oyuncusu seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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İngiltere'de yılın futbolcusu Kevin De Bruyne
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06 Haziran 2021 22:49
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen yılın futbolcusu ödülünü, Manchester City'de forma giyen Kevin De Bruyne kazandı.

PFA'dan yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Belçikalı oyuncu oylamada takım arkadaşları İlkay Gündoğan, Phil Foden ve Ruben Dias'ın yanı sıra Manchester Unitedlı Bruno Fernandes ile Tottenhamlı Harry Kane'i geride bırakarak 2020-2021 sezonunda ödüle layık görüldü.

Kevin De Bruyne, Thierry Henry ve Cristiano Ronaldo'nun ardından bu ödülü üst üste ikinci kez kazanan üçüncü isim oldu.

Öte yandan, yılın en iyi genç futbolcusu ise yine Manchester City'den Phil Foden seçildi.


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