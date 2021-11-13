İngiltere, Arnavutluk'u Harry Kane ile dağıttı!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçında İngiltere, konuk ettiği Arnavutluk'u 5-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İngiltere, Arnavutluk'u Harry Kane ile dağıttı!
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13 Kasım 2021 00:44
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. karşılaşmasında İngiltere, Arnavutluk'u ağırladı.

Wembley Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İngiltere'nin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Harry Maguire, 28. dakikada Jordan Henderson ile 18, 33 ve 45+2. dakikalarda Harry Kane kaydetti.

Bu sonucun ardından İngiltere, puanını 23'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Arnavutluk ise 15 puanda kalarak Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi.

İngiltere, gelecek maçta San Marino deplasmanına konuk olacak. Arnavutluk ise Andorra'yı ağırlayacak.


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