İngiliz devinden Singo'ya teklif hazırlığı!

Galatasaray'da bu sezon takıma katılan Wilfried Singo, gösterdiği müthiş performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Fildişili yıldız savunma oyuncusu için dev bir İngiliz kulübü harekete geçti.
FLAŞ İDDİA: LIVERPOOL
Günün en flaş iddialarından biri İngiltere'den geldi. İngiliz basınına göre Liverpool, Galatasaray'la oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında hayran kaldıkları Wilfried Singo'yla ilgileniyor.
56 MİLYON EURO!
Sarı-Kırmızılı kulübün Monaco'dan 30 milyon Euro'ya transfer ettiği 24 yaşındaki Singo için Liverpool'un 56 milyon euro gibi bir bedeli gözden çıkarabileceği aktarılıyor.
SEZON PERFORMANSI
Wilfried Singo, bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maçta süre alırken 1 asist yaptı.
Fildişili yıldız savunma oyuncusu için dev bir İngiliz kulübü harekete geçti.
FLAŞ İDDİA: LIVERPOOL
Günün en flaş iddialarından biri İngiltere'den geldi. İngiliz basınına göre Liverpool, Galatasaray'la oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında hayran kaldıkları Wilfried Singo'yla ilgileniyor.
56 MİLYON EURO!
Sarı-Kırmızılı kulübün Monaco'dan 30 milyon Euro'ya transfer ettiği 24 yaşındaki Singo için Liverpool'un 56 milyon euro gibi bir bedeli gözden çıkarabileceği aktarılıyor.
SEZON PERFORMANSI
Wilfried Singo, bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maçta süre alırken 1 asist yaptı.