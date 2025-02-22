Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya'dan Rangers'ın rakibi oldu.



Sarı-lacivertlilerin final yolundaki muhtemel rakiplerinin ortak özellikleri ise İngiltere basınında gündem oldu.



3'Ü ESKİ TAKIMI



Fenerbahçe, Rangers'ı elemesi durumunda Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin kazananı ile çeyrek finalde karşılaşacak. Buradan Roma'nın gelmesi halinde Jose Mourinho eski takımına rakip olacak.



Sarı-lacivertliler, daha sonraki turlara geçmesi durumunda ise yarı finalde yine Mourinho'nun eski takımı ve finalde Tottenham ile karşı karşıya gelebilir. İngiliz basını, Jose Mourinho'nun eski takımları; Roma, Manchester United ve Tottenham ile eşleşme ihtimalini gündeme taşıdı.



"EN BÜYÜK İNTİKAM TURU"



The Sun'da yer alan haberde, Portekizli teknik adam manşetlere taşınırken "Mourinho, futbol tarihinin en büyük intikam turuna çıkmak üzere olabilir." ifadelerine yer verildi.















