Immobile'nin ayrılığı yakın: Derbideki neşter, iddiaları güçlendirdi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, siyah beyazlı takımı Galatasaray derbisinde 4-6-0 dizilişiyle sahaya sürmesi Ciro Immobile'nin de yedek kalmasına yol açtı.
Norveçli teknik adam, takımın diğer forvetleri Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'na ikinci yarıda şansı verirken, Immobile'nin yedek kulübesinden çıkamaması dikkat çekti.
Ciro İmmobile'nin Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılma ihtimali oldukça yüksek.
TALİPLERİ VAR
Son iki aydır beklentilerin çok uzağında kalan tecrübeli forvetle İtalya, Suudi Arabistan ve Katar liglerinden takımların ilgilendiği öğrenildi.
35 yaşındaki futbolcunun ülkesini tercih etmesi ve Serie A'ya dönmesi bekleniyor. Beşiktaş, İmmobile'nin ayrılığı ile 6 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmuş olacak.
BU SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş formasını bu sezon 33 kez giyen yıldız santrfor, 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Norveçli teknik adam, takımın diğer forvetleri Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'na ikinci yarıda şansı verirken, Immobile'nin yedek kulübesinden çıkamaması dikkat çekti.
Ciro İmmobile'nin Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılma ihtimali oldukça yüksek.
TALİPLERİ VAR
Son iki aydır beklentilerin çok uzağında kalan tecrübeli forvetle İtalya, Suudi Arabistan ve Katar liglerinden takımların ilgilendiği öğrenildi.
35 yaşındaki futbolcunun ülkesini tercih etmesi ve Serie A'ya dönmesi bekleniyor. Beşiktaş, İmmobile'nin ayrılığı ile 6 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmuş olacak.
BU SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş formasını bu sezon 33 kez giyen yıldız santrfor, 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.