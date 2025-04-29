Immobile için kritik derbi kararı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, bu sezon ilk kez Galatasaray ile oynanan derbide tercih ettiği santrforsuz sistemi, Fenerbahçe'ye karşı da kullanabilir.



Hatay maçında hat-trick yapmasına rağmen Ciro Immobile'nin kulübeye çekilebileceği bildirildi.



OLE, ÇALIŞMALARIN ARDINDAN KARAR VERECEK



Solskjaer, Fenerbahçe'nin ağır savunmasına karşı hızlı hücumcuları, özellikle de Rafa Silva'yı tek başına kullanabilir. Norveçli antrenör, bir hafta boyuncu yapacağı taktik çalışmaların ardından Rafa Silva'lı 4-6-0 ile Ciro Immobile'li sistem arasında karar verecek.



