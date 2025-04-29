Immobile için kritik derbi kararı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, derbide santrforsuz sistem düşünüyor. Son maçta hat-trick yapan Ciro Immobile'nin kulübeye çekilmesi gündeme geldi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Immobile için kritik derbi kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Nisan 2025 10:37

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, bu sezon ilk kez Galatasaray ile oynanan derbide tercih ettiği santrforsuz sistemi, Fenerbahçe'ye karşı da kullanabilir. 

Hatay maçında hat-trick yapmasına rağmen Ciro Immobile'nin kulübeye çekilebileceği bildirildi.

OLE, ÇALIŞMALARIN ARDINDAN KARAR VERECEK

Solskjaer, Fenerbahçe'nin ağır savunmasına karşı hızlı hücumcuları, özellikle de Rafa Silva'yı tek başına kullanabilir. Norveçli antrenör, bir hafta boyuncu yapacağı taktik çalışmaların ardından Rafa Silva'lı 4-6-0 ile Ciro Immobile'li sistem arasında karar verecek. 

 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.