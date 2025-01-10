Immobile'den ayrılık açıklaması!

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Immobile'den ayrılık açıklaması!
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10 Ocak 2025 10:02
Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

AYRILIK İÇİN AÇIKLAMA

Geleceği ile ilgili İtalyan basınına konuşan Immobile, İstanbul'da mutlu olduğunu ifade ederek, "Lazio'dan ayrılmam nedeniyle kimseyi suçlamadım. İstanbul'da iyiyim. Geri dönme şansım olursa mutlu olurum, gelecekte beni nelerin beklediğini kimse bilemez. Burada 2 yıl daha sözleşmem var. Oynamaya devam etmek istiyorum. Burada mı yoksa başka bir yerde mi bilmiyorum" dedi.

BİTİRİCİLİĞİ ZİRVE YAPTI

Ciro Immobile, ligdeki golcüler arasında yüzde 31 ile en iyi son vuruş oranına sahip isim oldu.

Bu sezon ligde attığı 9 golle takımına önemli bir katkı veren Ciro Immobile, bitiricilik konusunda da öne çıkıyor. Bu sezon Süper Lig'de en az 6 gol atan forvetler arasında gol yüzdesi en yüksek isim siyah-beyazlıların İtalyan yıldızı oldu. Yakaladığı pozisyonları yüzde 31 oranında gole çeviren Immobile'yi 30.5 ile Thiam ve 29.7'lik yüzdesiyle Simon Banza takip etti.



 
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