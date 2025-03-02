İlker Yağcıoğlu: 'Solskjaer etkisini hissetirmeye başladı'

Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Beşiktaş'ın sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçı TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.



İşte İlker Yağcıoğlu'nun o açıklamaları;



"SOLSKJAER ETKİSİNİ HİSETTİRMEYE BAŞLADI"



"Beşiktaş, son 4 maçında 4 galibiyet alırken yalnızca 2 gol yedi. Bu süreçte teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takım üzerindeki etkisi giderek hissedilmeye başlandı. Solskjaer, kadroda istikrar sağlayarak fazla değişiklik yapmıyor. Özellikle maçın ilk 45 dakikasında daha iyi bir Beşiktaş izledik. Takım maça iyi başladı ve ilk 15 dakika boyunca kaleci Mert Günok neredeyse hiç oyunda görünmedi. Siyah-beyazlılar, oyunu rakip yarı sahada oynayarak set oyununu tercih etti. Küçük paslarla rakip ceza sahasına kadar ilerledi ve zaman zaman fazladan pas yaparak şut çekmek yerine pas tercih etti. Bu durum, gol sayısının artmasını engelledi."



"ENERJİSİNİ SON ANLARA KADAR KORUDU"



"Gedson Fernandes, 92. dakikada altıpasın köşesinden topu çıkararak savunmasına yardımcı oldu. Ardından kaptığı topla hızlıca atağa kalkarak enerjisini maçın son anlarında dahi korudu."



"SAHADA ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTILAR"



"İlk devrenin sonlarında Beşiktaş, topu tamamen rakibine bırakarak savunmaya çekildi. Bu, Beşiktaş için alışılmış bir durum mu değil ama takım savunmaya odaklanarak skoru korumaya çalıştı. Ancak, en büyük eksiklik hızlı ve etkili çıkışlar yapamamalarıydı. Daha organize ataklarla rakip kalede daha fazla tehdit oluşturabilirlerdi. Buna rağmen, son anlarda kazanılan penaltı ile skor 2-0'a geldi ve Beşiktaş, üst üste dördüncü galibiyetini alarak moral depoladı. Bu gece de sahada üzerine düşeni yapan bir Beşiktaş vardı."



