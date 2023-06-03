İlkay Gündoğan: ''Hem Hakan, hem benim için özel maç, hak eden kazansın!''

İngiltere Federasyonu Kupası Finali'nde Manchester United'ı 2-1 yenerek kupayı kazanan Manchester City'de, kaptan İlkay Gündoğan maç sonrası açıklamalardan bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İlkay Gündoğan: ''Hem Hakan, hem benim için özel maç, hak eden kazansın!''
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03 Haziran 2023 22:42
Son güncelleme 03 Haziran 2023 23:03
İngiltere Federasyon Kupası Finali'nde Manchester City, İlkay Gündoğan'ın attığı iki golle Manchester United'ı 2-1 yenerek kupayı kazanmayı başardı. 

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan İlkay, çok mutlu olduğunu belirtirken İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali hakkında da konuştu; ''İkinci yarı çok iyi oynadık, galibiyeti hak ettik. Bir kupa daha kazandık attığım gollerden dolayı da çok mutluyum,  çok mutluyuz. ifadelerini kullanırken, Şampiyonlar Ligi finali için ise;  ''Hakan içinde benim içinde gurur verici bir şey, çok özel bir maç olacak. Sonuçta bir Türk kaldıracak kupayı, ikimizde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Güzel bir final olsun hak eden kazansın'' dedi. 

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