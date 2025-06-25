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İlkay Gündoğan'da Mertens taktiği!

35 yaşında Napoli'den sarı-kırmızılılara gelen Dries Mertens, oyun zekâsı ve yüksek tekniği ile kazanılan 3 şampiyonlukta başrol oynadı. Manchester City'nin kalbi olan 34 yaşındaki İlkay Gündoğan da benzer özellikleriyle takıma güç katacak.

calendar 25 Haziran 2025 09:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
İlkay Gündoğan'da Mertens taktiği!
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Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi alarak kanat forvet sorununu çözen Galatasaray, orta sahada Dries Mertens'in boşluğunu da İlkay Gündoğan'la doldurmayı hedefliyor.

Belçikalı yıldız, 3 sene önce 35 yaşında sarı-kırmızılılara imza atarken, yaşı nedeniyle camiada ve taraftarlarda soru işaretleri vardı. Napoli'nin simge oyuncularından olmasına rağmen rotasyona düşen ve Türkiye'ye yelken açan Mertens, yüksek tekniği, oyun zekâsı ve liderlik karakteriyle Süper Lig'e damga vurdu. Aslan'ın 3 yıl üst üste şampiyonluğunda çok büyük rol oynadı. Galatasaray, Manchester City'nin abide oyuncularından 34 yaşındaki İlkay'ı da benzer modelle kadrosuna katmak istiyor.

İLK ETAPTA 1+1 YILLIK SÖZLEŞME


Mertens'e 2022 yazında 1+1 yıllık imza attıran sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncudan 38 yaşına kadar yüksek verim aldı. Galatasaray, Pep Guardiola'nın yıllarca taktiksel vizyonunun merkez oyuncularından biri olarak öne çıkan İlkay Gündoğan'a da ilk etapta 1+1 yıllık sözleşme önerdi.

Gurbetçi yıldız, taraftarı olduğu takıma gelmeye sıcak bakarken 1 yıl daha kontratı kaldığı için İngiliz kulübüyle pazarlıklar sürüyor. Başarılı orta saha, önceki gün Amerika'da yaptığı açıklamada "Kendime iyi bakarak en üst seviyede oynamak için birkaç yılım daha olduğuna inanıyorum. Geçen sezon hiçbir maçı kaçırmadım ve bunu kanıtladım. Şu anda fit düzeydeyim" mesajını vererek hedefini net ortaya koymuştu. 


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