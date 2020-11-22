İlk 11'ler: Trabzonspor - Erzurumspor

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Erzurumspor'u ağırlıyor.

, Fotoğraf; AA
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İlk 11'ler: Trabzonspor - Erzurumspor
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22 Kasım 2020 17:47
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Kamil Çetin yapacak. Müsabakanın 4.  Hakemi ise Alper Çetin olacak. Mücadeyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan bordo-mavililerde Milli arada göreve Abdullah Avcı getirilmişti.

Erzurumspor ise çıktığı 7 maçta 8 puan toplarken 2 galibiyet aldı.





Trabzonspor'un galibiyet hasreti

Milli arada teknik direktör değişikliğine giden Trabzonspor 57 gündür galibiyet hasreti çekiyor. Trabzonspor ligdeki tek galibiyetini 26 Eylül'de almıştı.

Trabzonspor 26 Eylül'deki Yeni Malatyaspor karşılaşmasından 3-1'lik galibiyet çıkarmıştı. Bu tarihten sonra çıktığı 5 maçtan 2 puan çıkarabilmişlerdi.

Abdullah Avcı ilk maçına çıkıyor

Eddie Newton'un görevinde Milli arada son veren Trabzonspor'da göreve Abdullah Avcı getirilmişti. Abdullah Avcı Beşiktaş'ta geçen sezonki görevinden sonra ilk kez bir takımın başına geçmiş oldu.

Yoğun antrenman programı ve oyuncularla tanışma sürecinin ardından Avcı, Erzurumspor karşısında ilk sınavına çıkmış olacak.



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