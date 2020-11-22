Özdamar'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Kamil Çetin yapacak. Müsabakanın 4. Hakemi ise Alper Çetin olacak.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan bordo-mavililerde Milli arada göreve Abdullah Avcı getirilmişti.Erzurumspor ise çıktığı 7 maçta 8 puan toplarken 2 galibiyet aldı.Milli arada teknik direktör değişikliğine giden Trabzonspor 57 gündür galibiyet hasreti çekiyor. Trabzonspor ligdeki tek galibiyetini 26 Eylül'de almıştı.Trabzonspor 26 Eylül'deki Yeni Malatyaspor karşılaşmasından 3-1'lik galibiyet çıkarmıştı. Bu tarihten sonra çıktığı 5 maçtan 2 puan çıkarabilmişlerdi.Eddie Newton'un görevinde Milli arada son veren Trabzonspor'da göreve Abdullah Avcı getirilmişti. Abdullah Avcı Beşiktaş'ta geçen sezonki görevinden sonra ilk kez bir takımın başına geçmiş oldu.Yoğun antrenman programı ve oyuncularla tanışma sürecinin ardından Avcı, Erzurumspor karşısında ilk sınavına çıkmış olacak.