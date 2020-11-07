İlk 11'ler: Fenerbahçe - Konyaspor

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u ağırlıyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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İlk 11'ler: Fenerbahçe - Konyaspor
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07 Kasım 2020 07:52
Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor.

Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maçı beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin oynadığı 7 maçın ardından 17 puanı bulunurken Konyaspor'un ise 6 maç sonunda 6 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe XI: Altay; Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner; Ozan, Gustavo; Valencia, Pelkas, Thiam; Samatta. 

Konyaspor XI: Sehic; Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme; Jevtovic, Oğuz Kağan; Miya, Milosevic, Cikalleshi; Kravets.



İki takımın eksikleri

Fenerbahçe'de sakatlık geçiiren Sosa'nın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Dirar ile cezalı olan Sinan Gümüş kadroda yer almayacak.

Konyaspor'da ise adı açıklanmayan 1 oyuncu koronaviruse yakalanmıştı. Öte yandan Uğur Demirok, Ahmet Çalık ve Marin Anicic, Ömer Ali Şahiner, Amir Hadziahmetovic ve Volkan Fındıklı'nın da sakatlıkları bulunuyor.

39. kez karşı karşıya

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 7 Kasım Cumartesi günü 39. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 38 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 5 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 42 golle yanıt verdi.

Konyaspor deplasmanda bir kez kazandı

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 19 lig maçında karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, evindeki 17 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, bir kez de berabere kaldı.

İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol attı, kalesinde 18 gol gördü.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.



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