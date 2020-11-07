Fenerbahçe XI: Altay; Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner; Ozan, Gustavo; Valencia, Pelkas, Thiam;

Samatta.

Konyaspor XI: Sehic; Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme; Jevtovic, Oğuz Kağan; Miya, Milosevic, Cikalleshi; Kravets.

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor.Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maçı beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin oynadığı 7 maçın ardından 17 puanı bulunurken Konyaspor'un ise 6 maç sonunda 6 puanı bulunuyor.Fenerbahçe'de sakatlık geçiiren Sosa'nın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Dirar ile cezalı olan Sinan Gümüş kadroda yer almayacak.Konyaspor'da ise adı açıklanmayan 1 oyuncu koronaviruse yakalanmıştı. Öte yandan Uğur Demirok, Ahmet Çalık ve Marin Anicic, Ömer Ali Şahiner, Amir Hadziahmetovic ve Volkan Fındıklı'nın da sakatlıkları bulunuyor.Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 7 Kasım Cumartesi günü 39. kez karşı karşıya gelecek.Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 38 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 5 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 42 golle yanıt verdi.Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 19 lig maçında karşılaştı.Sarı-lacivertliler, evindeki 17 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, bir kez de berabere kaldı.İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol attı, kalesinde 18 gol gördü.Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.