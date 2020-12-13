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Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Alanyaspor - Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Beşiktaş, ligin son 3 haftasında Medipol Başakşehir'i 3-2, Fenerbahçe'yi 4-3 ve Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Ligde 6 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan elde eden siyah-beyazlı ekip, 4. sırada yer alıyor.Süper Lig'de 7 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 23 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor ise zirvede bulunuyor.Alanyaspor'da koronavirüs tedavisi süren Efecan'ın yanı sıra Ufuk Ceylan ve Ceyhun Gülselam sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Salih Uçan ise cezası sebebiyle Beşiktaş karşısında oynayamayacak.Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic, kadroda yer almayacak.Utku, Rosier, Montero, Welinton, Rıdvan, Ghezzal, Atiba, Josef, Dorukhan, Larin, AboubakarBu sezon ligde 5 deplasman maçına çıkan ve bunların 3'ünü kazanan Beşiktaş, 9 puanı hanesine yazdırdı.Siyah-beyazlı ekip, dış sahadaki 2 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu.Deplasmandaki 5 maçta 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 13 gol gördü.Beşiktaş'ın Süper Lig'de rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor.İki takım ligde 9. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 8 maçın 7'sini siyah-beyazlı ekip kazandı, 1 maç ise berabere bitti.Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor ligde ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı ekip iki maçı da 4-1 kazandı. Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda oynanan maçlarda rakibine 2-1 ve 1-0 üstünlük kurdu.2018-2019 sezonunun ilk maçında iki takım 0-0 berabere kalırken, ikinci devredeki mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı.Beşiktaş geçen sezon ise evinde rakibine 2-0 üstünlük kurarken, ligin ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmadan da 2-1 üstünlükle ayrıldı.Siyah-beyazlı ekip, 8 maçta rakibine 17 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.