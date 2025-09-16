İlhan Palut: 'Rizespor, geldiğim günden bu yana en fazla saygıyı görüyor'

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 5'inci haftasında evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Lige başlangıcımız malum. Göztepe maçı sonra Alanya deplasmanı, Galatasaray deplasmanı ve ertelenen bir maçımız. Aldığımız 1 puan çok kötü oynadığımız sadece Göztepe maçının 40 dakikası onun dışında bu 3 maç için de kabul edilebilir performanslar ve çıkarabildiğimiz 1 puan. Bugün bence o maçların altında bir performans ve gelen 3 puan. İlk yarıdaki dizilişimiz Gençlerbirliği takımı tarafından, teknik kadrosu tarafından çok iyi analiz edilmiş. Ve gerçekten bizi tıkadılar. Onlar pozisyon bulabildi mi? Hayır. Ama biz ofansif olarak maçın başında Halil'in bir şutu var, Ali Sowe'un bir geçiş şutu var. Onun dışında pozisyon bulamadık. İstediğimiz atak sürekliliğini yakalayamadık. Çünkü dönen topları çok geç kazandık. İlk yarının son 10 dakikası ve ikinci yarı sistem değişikliğine gittik. Çünkü tıkandık gerçekten. Bu noktada da ikinci yarı biraz daha etkili olduğumuzu söyleyebilirim. Yeterli miydi? Değildi, hayır. Onlar bizden iyi miydi? Bence o da hayır. Tipik bir beraberlik maçı gibi giderken, Emrecan çok kritik bir gol attı. Üstüne topu uzaklaştıramadık ve yine bir karambol. 'Elin yüze gelmesi' dedi hakem ve penaltı. Onlar da penaltıyı kaçırdı ve bir şekilde maçı 1-0 kazandık. Futbolun hem son andaki sevindirici anlarını yaşadık biz kendi tarafımızdan. Gençlerbirliği ise futbolun dramatik yönüyle karşılaştığı, ortalama futbol seyircileri için de, bu maçı tarafsız seyredenler için de bence keyifli bir son bölümdü. Bugün çok istediğimiz oyunu oynamadık. Maç tipik bir beraberlik maçıydı ama çok şükür biz maçtan 3 puanı kazandık" dedi.

TARAFTARIN TEZAHÜRATLARINA CEVAP

Taraftarların tezahüratlarıyla ilgili soruya yanıt veren teknik direktör Palut, "Rizespor takımı, benim geldiğim günden bugüne kıyasladığımız zaman rakipleri ve futbol kamuoyu tarafından çok daha fazla saygı duyulan, çok daha fazla önlem alınan, çok daha fazla değer gösterilen bir takım. Rizespor'un karşısındaki rakip kendine bir çeki düzen veriyor bir kere. Sonuçlar öyledir, böyledir. Yani sanki hep kötü, kötü de kredi kullanıyormuş gibi bir durum yok. İlk önce bunu aldım cebime koydum. Kimse bunu yanlış anlamasın. Ben hangi kulüpte çalıştığımı da çok iyi biliyorum. Yaptığım işi de çok iyi biliyorum. Ben tabiri caizse çırpınıyorum. Her antrenman çırpınıyorum. Her maç çırpınıyorum. Benim vicdanım rahat. Ama Rizespor takımında, sanki Rizespor takımını aldığımız yerden çok daha altlara getirmiş, yerle yeksan etmişiz gibi bir hava da yaratılırsa, o uysal adam yok olur. Ben işimin farkındayım. Bugün Allah yardım etti, kazandık. Bunun da farkındayım. Rizespor takımı saygı görüyor beyler. Rizespor takımı, benim bildiğim günden bugüne kadar ki en maksimum saygısını görüyor. Rakiplerden, futbol kamuoyundan. Bunun dönem dönem sportif karşılığı veremiyor olabiliriz. O ayrı bir konu. Ama sürekli de kredi kullanıyorsun. Rizespor'a değer katıldı değer. Kusura bakmayın. Değersiz edemiyorum. Değersizdi asla demiyorum, her zaman değerli. Çok güzel bir camia Rizespor. Şehri seviyorum, insanları da bugün bağıranları da seviyorum. Zaten benim sorumluluğumdaki bir performanstan dolayı başkalarına bağırıldığı zaman, negatif anlamda, ben buna üzülürüm. Sorumlu benim ya! Ahmet, Mehmet değil. Tabii ki bana bağırılacak. Beni alkışlıyor ya, tribünlere çağrılıp, bugün de bana bağıracak. Ama iyi günlerde sadece o günü konuşan. Bugün güzeldi yani. Kötü günleri yakaladığı zaman da, o kötü günleri geriden gelip bütünlemeye çalışan zihniyet, benden zekânın çok altında. Benim zekâmın çok altında. Ben anlamıyor muyum? Saygı duyuyorum gösterilen tepkilere. Taraftarımıza, gayet performansın memnuniyetsizliklerini dile getirerek güzel bir şekilde bu takımın sorumlusuna tepkilerini gösterdiler. 3 puanı kulübümüz adına cebimize koyarken eksiklerimizin farkındayız, evet" diye konuştu.





