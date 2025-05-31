31 Mayıs
Paris Saint-Germain-Inter
22:00
31 Mayıs
Rizespor-Hatayspor
5-2
31 Mayıs
Fenerbahçe-Konyaspor
2-1
31 Mayıs
A.Demirspor-Gaziantep FK
2-267'
31 Mayıs
Alanyaspor-Sivasspor
2-067'
31 Mayıs
Malaga-Burgos CF
0-1DA
31 Mayıs
Stroemsgodset-Hamarkameratene
0-3
31 Mayıs
Tromsoe-Vaalerenga
0-042'
31 Mayıs
Lillestroem-Egersund
1-0
31 Mayıs
Moss-Start
0-3
31 Mayıs
Odds Ballklubb-Aasane
1-0
31 Mayıs
Ranheim-Aalesund
2-1
31 Mayıs
Stabaek-Kongsvinger
2-2
31 Mayıs
Sogndal-Raufoss
2-2
01 Haziran
Bahia-Sao Paulo
00:30
01 Haziran
Vasco da Gama-Red Bull Bragantino
03:00
31 Mayıs
FC KTP-IFK Mariehamn
2-2
31 Mayıs
Haka-VPS
2-1
31 Mayıs
Oulu-SJK
2-2
31 Mayıs
HJK-KuPS Kuopio
0-069'
31 Mayıs
Kashiwa Reysol-Vissel Kobe
1-3
31 Mayıs
Gamba Osaka-Kashima Antlers
0-1
31 Mayıs
Coritiba-Avai FC
22:00
01 Haziran
Atletico GO-Goias
00:30
31 Mayıs
Sandvikens IF-Varbergs BoIS FC
2-1
31 Mayıs
Oergryte FF-Trelleborgs FF
2-0
31 Mayıs
Degerfors-Oesters IF
1-2
31 Mayıs
Elfsborg-Hammarby
0-2
31 Mayıs
Jeonbuk -Ulsan HD FC
3-1
31 Mayıs
FC Seoul-Jeju SK
1-3

İlhan Palut, Rizespor'daki geleceğiyle ilgili konuştu

Trendyol Süper Lig'de son hafta karşılaşmasında Hatayspor'u 5-2 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, Maç hakkında ve takımdaki geleceği hakkında konuştu.

calendar 31 Mayıs 2025 20:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İlhan Palut, Rizespor'daki geleceğiyle ilgili konuştu
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-2 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Son iki golü saymazsak 90. dakikaya 3-2 girilen mücadele aslında bir Çaykur Rizespor sezon özetiydi. Girdiği pozisyonların çok azını değerlendiren ama pozisyon gelmeden de goller yiyebilen bir takım." dedi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son maç olmasına rağmen oyuncularının iştahlı bir şekilde karşılaşmayı tamamladığını söyledi.


Birçok gol pozisyonu yakaladıklarını belirten Palut, "Yine çok kolay goller yedik. Son iki golü saymazsak 90. dakikaya 3-2 gidilen mücadele aslında bir Çaykur Rizespor sezon özetiydi. Girdiği pozisyonların çok azını değerlendiren ama pozisyon gelmeden de goller yiyebilen bir takım. Bugün de bir maçta özetini görmüş olduk." diye konuştu.

Kazanmanın önemine işaret eden Palut, "Kazanarak bitirdik, en azından daha moralle herkes tatile çıkacaktır. Hatayspor'a da tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

İlhan Palut, takımdaki geleceğinin henüz net olmadığını söyledi.

Rizespor'un sezon sonu ligde kalmasına ilişkin Palut, şunları kaydetti:

"Bir gazeteci arkadamışımızın yazdığı gibi 'kişilikli futbol oynayan takımlara teşekkür ederiz, yoksa halimiz ne olurdu?...' İyi ki bazı takımlar bazı maçlarda kişilikli futbol sergilediler. Gelecek konusunu bilmiyorum. Konuşacağız, değerlendireceğiz. Burada sadece ben önemli değilim, Rizespor'un başarılı olması, önemli olan en doğru kararı alabilmek. Şu an için bilmiyorum."

Palut, sezonun geneliyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"İstatistiğe vurduğumuz zaman bunu ligin gol beklentisi ile attığı gol arasında negatif anlamda en çok fark olan takım Çaykur Rizespor. Yani şunu söyleyebilirim, kötü oynadığımız bütün maçları biz kaybettik ama iyi oynadığımız birçok karşılaşmayı da biz kazanmadık. Tersten baktığınız zaman ise rakibin gol beklentisine göre yediği gol sayısının çok olduğu bir takım Rizespor. Mesela bugün iki tane gol yedik ama aslına bakarsanız gol beklentisi anlamında, tamam saygı duyuyorum duran toptur, basit goller yedik."

5 maçlık periyotta gol sorunu yaşadıklarına işaret eden Palut, "0 gol atabildik. Sezonun en önemlisi bizim için kötü oynadığımız maçları berabere bitirebilirdik. Çok fazla kaybettik. Avrupa'ya giden takımların galibiyet sayılarına baktığınızda onlara yakın galibiyet sayımız var ama iyi defans yaparak, gol yemeyerek bazı maçları berabere bitirebilseydik ki bu rakipten de 2 puan azaltmak anlamına geliyor. Evet ligi daha iyi yerde bitirebilirdik. Yine de seneye Süper Lig'de olacağız." açıklamasında bulundu.

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