İlhan Palut: "1 puanı hak etmiştik"

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

calendar 18 Ekim 2025 19:49 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 21:37
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
İlhan Palut: '1 puanı hak etmiştik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Palut, "İnsan üzülüyor. İlk gol, bizim bir çarpışmamız ve geçişe dönmesi, kötü bir orta, bir sakarlık oldu. İkinci gol, Trabzonspor'un çok uzak olduğu bir gol değildi. Buna rağmen sahada karakterli bir şekilde oynamaya devam ettik. Bizim attığımız gol, bir ikram. Bunu kabul etmek lazım. Ama ondan sonra oyunu domine eden bir Rizespor vardı. Rakibi kalemize yaklaştırmadık. Birçok üçüncü bölge girişimi yaptık ama net gol pozisyonu için yeteri kadar efektif değildik. Mağlubiyetlerin hepsi üzücü ama bazıları, sahadaki oyuna bakınca daha da üzüyor." dedi.

Sözlerine devam eden İlhan Palut, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yürekli bir şekilde oynadılar, bırakmadılar. Minimum 1 puan olmalıydı futbolun adalet noktasına bakarsak ama futbol her sonuca açık. Oyuncularımı kutluyorum, samimiyim. Trabzonspor'a başarılar diliyorum ve galibiyetlerinden dolayı onları kutluyorum." diye konuştu.

BASIN TOPLANTISI

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Palut, Trabzonspor'un iyi bir takım olduğunu belirterek, "Çok talihsiz bir başlangıç oldu. Orta sahada çarpıştık, düştük ve bunun geçişinde kötü bir ortayı uzaklaştıramadık ve rakip oyuncu bir vuruşla gol attı. 1-0 şok bir giriş. Toparlayalım derken Trabzonspor etkili olduğu opsiyondan ikinci golü buldu. Ondan sonra oyun her yere gidebilirdi." dedi.

İlhan Palut, takımının mental olarak sahada güçlü bir duruş sergilediğini anlatarak, "Bizim attığımız gol de açık söylemek gerekirse Trabzonspor defansının bir ikramı gibiydi. 30. dakikadan itibaren de sahada olan tek bir takım vardı, o da Çaykur Rizespor. Oyuncularım büyük bir efor sarf etti." diye konuştu.

Mağlubiyetlerin üzücü olduğunu dile getiren Palut, şunları kaydetti:

"Oyuncularım savaşımlarının, mücadelelerinin karşılığını alamadığı için bu mağlubiyete daha çok üzülüyorum. Biz iyi bir takımız. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Lige iyi başlayamayan iyi bir takımız. Daha iyi olacak bu takım. Güzel sonuçlar alacak, bunu biliyorum. Son 2-3 maçta bunun sinyallerini de alıyorum. Futbol enteresan. Trabzonspor'un mesela bir Gaziantep maçı var. Orada nasıl puan kaybeder? Bu maçtan da nasıl 3 puan alır? Futbol işte tam da bu. Trabzonspor'u ve Fatih hocayı tebrik ediyorum. Oyuncularıma da gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi olur. Daha iyi olması için çalışacağız."




