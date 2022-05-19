İlginç olay: Kaptanlık yaptığı kulübü satın aldı!

2021 yılında transfer olduğu Çorumspor FK'da takım kaptanlığı yapan Murat Yıldırım, kulübü satın alarak ilginç bir olaya imza attı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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İlginç olay: Kaptanlık yaptığı kulübü satın aldı!
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19 Mayıs 2022 13:32
Bir süredir satışta olan TFF 2. Lig ekiplerinden Çorum FK, tek resmi teklifi yapan takım kaptanı Murat Yıldırım'a satıldı.

Türkiye'de böylece ilk kez bir futbolcu aktif olarak oynadığı profesyonel bir kulübü satın aldı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, 2021 yılından bu yana Çorumspor FK'da forma giyiyor. Murat Yıldırım daha önce Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor gibi kulüplerin formasını giymişti.

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