İlginç olay: Kaptanlık yaptığı kulübü satın aldı!

Bir süredir satışta olan TFF 2. Lig ekiplerinden Çorum FK, tek resmi teklifi yapan takım kaptanı Murat Yıldırım'a satıldı.



Türkiye'de böylece ilk kez bir futbolcu aktif olarak oynadığı profesyonel bir kulübü satın aldı.



Tecrübeli orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, 2021 yılından bu yana Çorumspor FK'da forma giyiyor. Murat Yıldırım daha önce Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor gibi kulüplerin formasını giymişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ