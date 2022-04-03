İlbank, Sultanlar Ligi'ne yükseldi

İlbank, Sigorta Shop Kadınlar Ligi'nde Adam Voleybol'u 3-1 mağlup etti ve Sultanlar Ligi'ne yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İlbank, Sultanlar Ligi'ne yükseldi
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03 Nisan 2022 14:53
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı son gününde İlbank, Adam Voleybol'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla İlbank, birinci sırada tamamladığı gruptan Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen ilk takım oldu.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Erol Akbulut, Melike Özkan Erol

Adam Voleybol: Stephanie, Melike Candır, Abercrombie, Seda Aslanyürek, Hande Naz Şimşek, Ayşegül Ulusoy (Pınar Atasever, Esranur Solgan, Dilan Yaşar, Ercesu Kasapoğlu)

İlbank: Duygu Üçdağ, Lana, Şeyma Nur Akbulut, Yoana, Tuğçe Öcal, Cansın Sürgün (Sinem Beyazıt, Melda Güler, Zeynep Oturan)

Setler: 18-25, 18-25, 25-21, 22-25

Süre: 121 dakika (30, 30, 29, 32)

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