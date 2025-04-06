İkiz kaykaycılar ABD'deki yarışmada zirveye çıktı

Kaliforniya Amatör Kaykay Ligi yarışmasında milli sporcular Efe ve Ege Tok, open advanced (açık yaş grubu ileri seviye) kategorisinde farklı disiplinlerde dereceler elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İkiz kaykaycılar ABD'deki yarışmada zirveye çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Nisan 2025 15:50
ABD'de düzenlenen Kaliforniya Amatör Kaykay Ligi yarışmasında milli sporcular Efe ve Ege Tok, open advanced (açık yaş grubu ileri seviye) kategorisinde farklı disiplinlerde dereceler elde etti.

Türkiye Kaykay Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, park ve çanak (bowl) disiplinlerinde mücadele eden ikiz sporculardan Efe, park disiplininde 1'inci, çanak disiplininde 2'nci olurken; Ege, çanak disiplininde 1'inci, park disiplininde 3'üncü sırada yer aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery