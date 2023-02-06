İkinci kattan atlayan Barış Başdaş sakatlandı

Yeni Malatyaspor'da forma giyen 33 yaşındaki savunma oyuncusu Barış Başdaş, Kahramanmaraş merkezli deprem esnasında bulunduğu binanın ikinci katından atlayarak ayağından sakatlandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İkinci kattan atlayan Barış Başdaş sakatlandı
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06 Şubat 2023 19:10
Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği şehirlerden birisi olan Malatya'da yaşayan Yeni Malatyaspor futbolcusu Barış Başdaş, depremden kurtulmak isterken sakatlandı.

Alman basınından Bild'in haberine göre; 33 yaşındaki Başdaş, deprem anında can havliyle bulunduğu binanın ikinci katından atladı ve ayağından ciddi bir şekilde sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

Konu hakkında konuşan Barış Başdaş'ın danışmanı Serdar Topçu, "Bölgedeki herkes çok korkmuş durumda ve insanlar hayatlarından endişe ediyor. Korkunç bir olay." dedi.

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